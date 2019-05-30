ВР відклала обговорення законопроекту про сільськогосподарські кооперативи

КИЇВ. 30 травня. УНН. Народні депутати продовжать обговорення проекту закону про сільськогосподарську кооперацію і двох альтернативних до нього і проведуть голосування по цих актах на наступному засіданні, у вівторок, 4 червня. Про це повідомив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій, закриваючи вечірнє засідання парламенту, передає кореспондент УНН.