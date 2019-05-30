ВР відклала обговорення законопроекту про сільськогосподарські кооперативи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Народні депутати продовжать обговорення проекту закону про сільськогосподарську кооперацію і двох альтернативних до нього і проведуть голосування по цих актах на наступному засіданні, у вівторок, 4 червня. Про це повідомив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій, закриваючи вечірнє засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
За його словами, на наступному засіданні, яке відбудеться 4 червня, народні депутати зможуть поставити свої запитання доповідачу альтернативного законопроекту, а також проголосують за відповідні рішення.
Проект закону України 6527 "Про сільськогосподарську кооперацію" розроблено з метою системного та комплексного регулювання усіх правовідносин щодо утворення, діяльності та припинення сільськогосподарських кооперативів з урахуванням міжнародних стандартів та кращих світових практик.
Законопроектом пропонується нова редакція Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію", якою врегульовано усі ключові питання створення та діяльності сільськогогосподарських кооперативів в Україні в єдиному законодавчому акті. Такий підхід дозволяє створити комплексну та зручну у користуванні законодавчу основу для сільськогосподарської кооперації, а також усунути наявні на сьогодні колізії між різними законодавчими актами з цього питання.
За даними Державної служби статистики України, станом на 1 травня 2017 року у державі зареєстровано 1023 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та 992 сільськогосподарських виробничих кооперативів. Реальну ж господарську діяльність здійснюють лише 589, в яких залучені усього 25 тис. українців.
Одним із ключових факторів, які гальмують розвиток сільськогосподарської кооперації, є недосконалість й несучасність чинного законодавства, яким регулюється діяльність сільськогосподарських кооперативів.
Основними його недоліками є регулювання у сфері сільськогосподарської кооперації, розпорошеність та неузгодженість, а також невідповідність закріпленої у ньому моделі сільськогосподарської кооперації сучасним реаліям та потребам.
Нагадаємо, Верховна Рада не змогла ухвалити проект постанови про подальшу роботу над законом про внесення змін до Конституції щодо введення до основного закону норми, за якою "Основою аграрного устрою України є фермерське господарство".