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ВР сделала шаг к компенсациям расходов на страхование авто для участников боевых действий

ВР сделала шаг к компенсациям расходов на страхование авто для участников боевых действий

Киев  •  УНН

 • 9691 просмотра

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Верховная Рада проголосовала за законопроект о компенсации расходов на автострахование для участников боевых действий с 2025 года. Документ предусматривает 50% скидку на страховые полисы и особые условия для определенных категорий граждан.

Верховная Рада поддержала изменения в закон о страховании гражданско-правовой ответственности владельцев авто относительно компенсации расходов участников боевых действий.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Железняк сообщил, что за основу проголосовало 279 нардепов.

(Законопроект - ред.) №12295-д об установлении с 2025 года в течение действия военного положения и 1 года после его окончания, права участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны на компенсацию их расходов на оплату страховых премий по внутренним договорам страхования (уменьшение на 50 % для страхователя)

- написал Железняк. 

Согласно сравнительной таблице законопроекта до 30 июня 2025 года наличие внутренних договоров страхования (полисов) у граждан Украины, отнесенных к категориям: участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и лица с инвалидностью вследствие войны, не является обязательным.

В случае отсутствия внутреннего договора страхования у лица, относящегося по крайней мере к одной из указанных в абзаце первом настоящего пункта категорий граждан Украины, то за вред, причиненный таким лицом до 30 июня 2025 года, осуществляется регламентная выплата за счет средств централизованного страхового резервного фонда защиты пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях МТСБУ на условиях, установленных настоящим Законом, по основанию, предусмотренному пунктом 1 части первой статьи 43 настоящего Закона.

При этом, МТСБУ не имеет определенного пунктом 1 части второй статьи 37 настоящего Закона права обратного требования к лицу, относящемуся к указанным в этом подпункте категориям граждан Украины, кроме случаев, если такое лицо: 

  • управляла транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных средств (лекарственных препаратов), снижающих внимание и скорость реакции;
  • управляла транспортным средством без права на управление транспортным средством, в том числе соответствующей категории;
  • после дорожно-транспортного происшествия с его участием самовольно покинула место дорожно-транспортного происшествия или отказалась от прохождения в соответствии с установленным порядком осмотра относительно состояния алкогольного,

   наркотического или иного опьянения или относительно употребления лекарственных средств (лекарственных препаратов), снижающих внимание и скорость реакции, или такое лицо до проведения указанного осмотра употребило алкоголь, наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, а также лекарственные средства (лекарственные препараты), изготовленные на их основе (кроме тех, которые входят в официально утвержденный состав аптечки или назначены медицинским работником).

Вступил в силу закон об е-кабинете военнообязанного: Лубинец объяснил, как он поможет военным и их семьям04.04.24, 18:16 • 26837 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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