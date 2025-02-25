ВР сделала шаг к компенсациям расходов на страхование авто для участников боевых действий
Киев • УНН
Верховная Рада проголосовала за законопроект о компенсации расходов на автострахование для участников боевых действий с 2025 года. Документ предусматривает 50% скидку на страховые полисы и особые условия для определенных категорий граждан.
Верховная Рада поддержала изменения в закон о страховании гражданско-правовой ответственности владельцев авто относительно компенсации расходов участников боевых действий.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Железняк сообщил, что за основу проголосовало 279 нардепов.
(Законопроект - ред.) №12295-д об установлении с 2025 года в течение действия военного положения и 1 года после его окончания, права участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны на компенсацию их расходов на оплату страховых премий по внутренним договорам страхования (уменьшение на 50 % для страхователя)
Согласно сравнительной таблице законопроекта до 30 июня 2025 года наличие внутренних договоров страхования (полисов) у граждан Украины, отнесенных к категориям: участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и лица с инвалидностью вследствие войны, не является обязательным.
В случае отсутствия внутреннего договора страхования у лица, относящегося по крайней мере к одной из указанных в абзаце первом настоящего пункта категорий граждан Украины, то за вред, причиненный таким лицом до 30 июня 2025 года, осуществляется регламентная выплата за счет средств централизованного страхового резервного фонда защиты пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях МТСБУ на условиях, установленных настоящим Законом, по основанию, предусмотренному пунктом 1 части первой статьи 43 настоящего Закона.
При этом, МТСБУ не имеет определенного пунктом 1 части второй статьи 37 настоящего Закона права обратного требования к лицу, относящемуся к указанным в этом подпункте категориям граждан Украины, кроме случаев, если такое лицо:
- управляла транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных средств (лекарственных препаратов), снижающих внимание и скорость реакции;
- управляла транспортным средством без права на управление транспортным средством, в том числе соответствующей категории;
- после дорожно-транспортного происшествия с его участием самовольно покинула место дорожно-транспортного происшествия или отказалась от прохождения в соответствии с установленным порядком осмотра относительно состояния алкогольного,
наркотического или иного опьянения или относительно употребления лекарственных средств (лекарственных препаратов), снижающих внимание и скорость реакции, или такое лицо до проведения указанного осмотра употребило алкоголь, наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, а также лекарственные средства (лекарственные препараты), изготовленные на их основе (кроме тех, которые входят в официально утвержденный состав аптечки или назначены медицинским работником).
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