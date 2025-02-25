ВР зробила крок до компенсацій витрат на страхування авто для учасників бойових дій

Верховна Рада підтримала зміни до закону про страхування цивільно-правової відповідальності власників авто щодо компенсації витрат учасників бойових дій.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Железняк повідомив, що за основу проголосувало 279 нардепів.

(Законопроєкт - ред.) №12295-д про встановлення з 2025 року протягом дії воєнного стану та 1 року після його закінчення, права учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на компенсацію їхніх витрат на оплату страхових премій за внутрішніми договорами страхування (зменшення на 50 % для страхувальника) - написав Железняк.

Згідно з порівняльною таблицею законопроєкта до 30 червня 2025 року наявність внутрішніх договорів страхування (полісів) в громадян України, що віднесені на категорій: учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та особи з інвалідністю внаслідок війни, не є обов’язковою.

У разі відсутності внутрішнього договору страхування у особи, яка відноситься принаймні до однієї із зазначених у абзаці першому цього пункту категорій громадян України, то за шкоду, що заподіяна такою особою до 30 червня 2025 року, здійснюється регламентна виплата за рахунок коштів централізованого страхового резервного фонду захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах МТСБУ на умовах, що встановлені цим Законом, з підстави, що передбачена пунктом 1 частини першої статті 43 цього Закону.

При цьому, МТСБУ не має визначеного пунктом 1 частини другої статті 37 цього Закону права зворотної вимоги до особи, що відноситься до зазначених у цьому підпункті категорій громадян України, крім випадків, якщотака особа:

керувала транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських засобів (лікарських препаратів), що знижують увагу та швидкість реакції;

керувала транспортним засобом без права на керування транспортним засобом, у тому числі відповідної категорії;

після дорожньо-транспортної пригоди за її участю самовільно залишила місце дорожньо-транспортної пригоди чи відмовилася від проходження відповідно до встановленого порядку огляду щодо стану алкогольного,

наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських засобів (лікарських препаратів), що знижують увагу та швидкість реакції, або така особа до проведення зазначеного огляду вжила алкоголь, наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, а також лікарські засоби (лікарські препарати), виготовлені на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником).

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