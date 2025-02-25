ВР зробила крок до компенсацій витрат на страхування авто для учасників бойових дій

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 9910 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 44517 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127195 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186004 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149902 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140568 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118332 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108436 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103057 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145399 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 73307 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 26957 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 61928 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 76540 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 70665 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 145399 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 144362 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 278052 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 306842 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 242652 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 23943 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 64375 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 112680 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 135641 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117847 перегляди
Актуальне
ВР зробила крок до компенсацій витрат на страхування авто для учасників бойових дій

ВР зробила крок до компенсацій витрат на страхування авто для учасників бойових дій

Київ • УНН

 • 90451 перегляди

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про компенсацію витрат на автострахування для учасників бойових дій з 2025 року. Документ передбачає 50% знижку на страхові поліси та особливі умови для визначених категорій громадян.

Верховна Рада підтримала зміни до закону про страхування цивільно-правової відповідальності власників авто щодо компенсації витрат учасників бойових дій.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Железняк повідомив, що за основу проголосувало 279 нардепів.

(Законопроєкт - ред.) №12295-д про встановлення з 2025 року протягом дії воєнного стану та 1 року після його закінчення, права учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на компенсацію їхніх витрат на оплату страхових премій за внутрішніми договорами страхування (зменшення на 50 % для страхувальника)

- написав Железняк. 

Згідно з порівняльною таблицею законопроєкта до 30 червня 2025 року наявність внутрішніх договорів страхування (полісів) в громадян України, що віднесені на категорій: учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та особи з інвалідністю внаслідок війни, не є обов’язковою.

У разі відсутності внутрішнього договору страхування у особи, яка відноситься принаймні до однієї із зазначених у абзаці першому цього пункту категорій громадян України, то за шкоду, що заподіяна такою особою до 30 червня 2025 року, здійснюється регламентна виплата за рахунок коштів централізованого страхового резервного фонду захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах МТСБУ на умовах, що встановлені цим Законом, з підстави, що передбачена пунктом 1 частини першої статті 43 цього Закону.

При цьому, МТСБУ не має визначеного пунктом 1 частини другої статті 37 цього Закону права зворотної вимоги до особи, що відноситься до зазначених у цьому підпункті категорій громадян України, крім випадків, якщотака особа: 

  • керувала транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських засобів (лікарських препаратів), що знижують увагу та швидкість реакції;
    • керувала транспортним засобом без права на керування транспортним засобом, у тому числі відповідної категорії;
      • після дорожньо-транспортної пригоди за її участю самовільно залишила місце дорожньо-транспортної пригоди чи відмовилася від проходження відповідно до встановленого порядку огляду щодо стану алкогольного,

           наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських засобів (лікарських препаратів), що знижують увагу та швидкість реакції, або така особа до проведення зазначеного огляду вжила алкоголь, наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, а також лікарські засоби (лікарські препарати), виготовлені на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником).

        Набув чинності закон про е-кабінет військовозобов'язаного: Лубінець пояснив, як він допоможе військовим та їхнім родинам 04.04.24, 18:16 • 26940 переглядiв

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        СуспільствоПолітика
        verkhovna-radaВерховна Рада
        ukrainaУкраїна

        Звернутися з питань розміщення реклами