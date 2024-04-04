Вступил в силу закон об е-кабинете военнообязанного: Лубинец объяснил, как он поможет военным и их семьям
Киев • УНН
Лубинец пояснил, что закон об электронном кабинете военнообязанного упрощает процедуру получения статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибшего защитника Украины во время военного положения.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что электронный кабинет военнообязанного, поможет упростить получение статуса ветерана во время действия военного положения. Об этом он заявил в своем Telegrma-канале, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что 4 апреля вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для воинского учета и приобретения статуса ветерана войны во время действия военного положения".
Я, как Омбудсман Украины, приветствую такое решение, ведь его нормы упрощают процедуру оформления статуса участника боевых действий во время действия военного положения, лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины
Он рассказал, что Офис Омбудсмана активно участвовал в разработке положений этого Закона Украины. По его словам, документ предусматривает:
- возможность подать заявление (обращение) в соответствующие государственные органы в бумажной или электронной форме в соответствии с Законом Украины "Об особенностях предоставления публичных (электронных публичных) услуг", в частности средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг и/или Единого государственного реестра ветеранов войны для получения статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
- установление особенностей приобретения статуса участника боевых действий во время действия военного положения на основании справки о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины, оформленной в электронном виде.
Замечу, если в реестре ветеранов войны достаточно сведений, статус участника боевых действий будет предоставляться автоматически
По его словам, в течение месяца Кабинет министров Украины должен привести нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом.
Напомним
2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного.
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