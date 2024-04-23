ВР планирует рассмотрение законопроекта по противодействию домашнему насилию в первом чтении

Верховная Рада планирует на одном из ближайших заседаний рассмотреть в первом чтении евроинтеграционный законопроект по совершенствованию механизма предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня заседания ВР.

Так, законопроектом №10249 с целью приведения национального законодательства в соответствие со Стамбульской конвенцией предлагается:

- исключить случаи домашнего насилия и насилия по признаку пола из сферы применения медиации (изменения в Закон Украины "О медиации");

- дополнить перечень оснований по которым может быть предъявлен иск о расторжении брака в течение беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка, а также недопущение применения мер по примирению в случае, когда один из супругов совершил домашнее насилие;

- внести изменения в перечень субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере предотвращения и противодействия насилию по признаку пола;

- внести изменения в перечень субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию;

- разграничить полномочия между Министерством социальной политики Украины и Национальной социальной сервисной службой Украины в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола;

- заменить название "государственное учреждение "колл-центр по вопросам предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилию в отношении детей"" (далее - колл-центр) на название "специализированная "горячая линияˮ по вопросам противодействия торговле людьми, предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию по признаку пола, в частности сексуальному, связанному с вооруженным конфликтом, и насилию в отношении детейˮ".

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Дополнение

В марте этого года Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал за основу евроинтеграционный законопроект по совершенствованию механизма предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола.