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ВР планирует рассмотрение законопроекта по противодействию домашнему насилию в первом чтении
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект по совершенствованию механизма предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола в соответствии со Стамбульской конвенцией.
Зеленский провел несколько совещаний по организации первого Саммита мира
Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Сунаком подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии, поблагодарил Великобританию за новый пакет военной помощи и подчеркнул необходимость того, чтобы мир принудил россию к миру.
Великобритания переведет экономику на военные рельсы, и планирует к 2030 году увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП - Сунак
Великобритания планирует увеличить расходы на оборону до нового минимального порога в 2,5% к 2030 году, выделив дополнительно 93 миллиарда долларов в течение шести лет на производство боеприпасов и беспилотников, поскольку одним из главных уроков войны в Украине является необходимость более глубоких запасов боеприпасов и возможность их быстрого пополнения.
Новая инициатива Порошенко: деньги на ВСУ передать депутатам для ремонта стадионов и скверов - Гладких
Петр Порошенко подал законопроект о возвращении части налога на доходы физических лиц от Вооруженных сил в местные бюджеты, что может привести к тому, что во время войны средства будут тратиться на ремонт стадионов и велодорожек вместо военных нужд.
В Киеве наращивание укрытий фактически невозможно - КГГА
В Киеве практически невозможно увеличить количество укрытий из-за ограниченного количества зданий, а также необходимы законодательные изменения, которые бы позволили использовать паркинги как укрытие без согласия владельцев.
Зеленский обсудил с Сырским усиление военных на ключевых точках фронта, особое внимание Донецкой области
Зеленский обсудил с главнокомандующим Сырским усиление украинских военных на ключевых участках фронта, особенно в Донецкой области.
ВР планирует сделать шаг к стимулированию развития цифровой экономики в Украине
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, направленный на обеспечение надлежащего функционирования правового режима Дія Сити и его адаптацию к условиям военного положения в Украине.
Сенат США планирует рассмотреть законопроект о помощи Украине: Маркарова объяснила, как будет происходить голосование
Сенат США планирует рассмотреть законопроекты о помощи, который включает пакет военной поддержки Украины. Однако перед окончательным голосованием сенаторы будут иметь 30 часов для обсуждения документа.
Украинская литература процветает несмотря на войну: 54% читателей выбирают украинские книги
17% украинцев начали читать вдвое больше, чем в 2020 году, а 54% выбирают книги на украинском языке, свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу Украинского института книги и ОО "Форум издателей".
Есть риск катастрофической ситуации? Члены ВСК хотят увидеть состояние станции метро Почтовая Площадь
Народные депутаты хотят лично проинспектировать станцию метро "Почтовая площадь" в Киеве, чтобы проверить, существует ли риск аварии, как утверждают общественные активисты, несмотря на то, что городские власти отрицают какую-либо угрозу.