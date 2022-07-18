Офіційно: Україна завершила ратифікацію Стамбульської конвенції

Цитата



«Я щиро вітаю передачу сьогодні Україною документа про ратифікацію Стамбульської конвенції. Україна - 36-та держава-учасниця цього знакового договору», - написала вона.

Довідка

Стамбульська конвенція – міжнародна угода Ради Європи щодо запобігання насильству проти жінок та домашньому насильству, відкрита для підписання 11 травня 2011 у Стамбулі, Туреччина. Конвенція охоплює низку заходів з запобігання та протидії насильству, захисту його жертв, переслідування та покарання кривдників.

Документ визнає насильство стосовно жінок і порушенням прав людини, і видом дискримінації; встановлює чіткий зв'язок між досягненням рівноправності між жінками і чоловіками та викоріненням насильства над жінками. Кримінальним злочином визнається сексуальне домагання вдома, на роботі, у транспорті, на вулиці чи де-інде, а також фізичне чи психічне насильство, примусові аборти, стерилізацію та примусовий шлюб.

Доповнення

18 червня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами".

Вже 20 червня український парламент підтримав ратифікацію Стамбульскої конвенції про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству.