Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію: що це означає
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Український парламент підтримав ратифікацію Стамбульскої конвенції про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, повідомили з депутатського корпусу, пише УНН.
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"259 голосів за Стамбульську конвенцію. Цікаво, що колишнє ОПЗЖ дало 15 голосів, 4 утрималося, ЄС - 9 з 12, Батьківщина - 0, так звана група Столара — 12", - повідомила нардеп Ольга Василевська-Смаглюк у Telegram.
Про те, що конвенцію підтримали, повідомив у Telegram і нардеп Ярослав Железняк, вказавши, що проти було тільки 8 голосів.
Також про це повідомила нардеп Соломія Бобровська. "Стамбульська конвенція: 259 - за! Нарешті епопея довжиною у понад 10 років завершена", - написала вона у Facebook.
Що таке Стамбульська конвенція?
Це міжнародна угода, що визначає зобов‘язання держав із захисту жінок від насилля, а також захисту і жінок, і чоловіків, і дітей від домашнього насилля.
Реалізація акта, як очікується, матиме вплив на інтереси Держави Україна в частині виконання міжнародних зобов’язань у сфері прав та основоположних свобод людини та на інтереси осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, в частині забезпечення гарантій захисту їхніх прав та надання їм допомоги.