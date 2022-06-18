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Зеленський вніс до ВР законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції

Зеленський вніс до ВР законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції

Київ • УНН

 • 144094 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами", передає УНН із посиланням на ВР.

Деталі

Законопроект про ратифікацію Стамбульської конвенції зареєстрований у ВР сьогодні, 18 червня, під номером 0157.

Ініціатором законопроекту вказаний Президент України Володимир Зеленський.

Додамо

У пояснювальній записці вказано, що мета документу — забезпечення ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами.

Також очікується, що реалізація законопроекту матиме вплив на інтереси України в частині виконання міжнародних зобов’язань у сфері прав та основоположних свобод людини та на інтереси осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, в частині забезпечення гарантій захисту їхніх прав та надання їм допомоги.

Довідка

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, або Стамбульська конвенція (англ. Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence; Istanbul Convention) — міжнародна угода Ради Європи щодо насильства проти жінок та домашнього насильства, відкрита для підписання 11 травня 2011 у Стамбулі, Туреччина.

Станом на січень 2018 року її підписали 45 країн та Європейський Союз. 12 березня 2012 року Туреччина стала першою країною, що ратифікувала Конвенцію, а вслід за нею — 33 інших країн з 2013 до 2019 роки (Албанія, Андорра, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Греція, Данія, Естонія, Іспанія, Ісландія, Італія, Кіпр, Північна Македонія, Мальта, Монако, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, Португалія, Сан-Марино, Сербія, Словенія, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Швеція, Швейцарія). Конвенція набрала чинності 1 серпня 2014 року.

Метою конвенції є запобігання насильству, захист постраждалих і “покінчення з безкарністю злочинців”.

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