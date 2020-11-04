ВР предоставила льготы для культуры, туризма и креативных индустрий

Законопроект №3851 предлагает освободить от налогообложения налогом на прибыль предприятий и налогом на доходы физических лиц доходы в виде целевых культурных грантов, предоставляемых на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств государственного и местного бюджетов, международной технической помощи для реализации проекта или программы в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий.

Кроме того, документ предусматривает введение сниженной ставки налога на добавленную стоимость в размере 7% для стимулирования спроса и расширения доступности общественно важных услуг, в частности, операций по поставке услуг по показу спектаклей, постановок, выступлений профессиональных художественных коллективов, артистических групп, актеров и артистов, кинематографических премьер, культурных мероприятий.

Также предлагается применять с 1 января 2023 года до 1 января 2025 года пониженную ставку НДС в размере 7% к операциям по поставке услуг по распространению, демонстрации, публичному оповещению и показу фильмов, адаптированных в украиноязычные версии инклюзивного назначения, а также со специальными адаптированными субтитрами, предназначенными для просмотра лицами с нарушением зрения, субтитрами инклюзивного назначения, выполненными на украинском языке (для лиц с нарушением слуха)".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий", который предусматривает уменьшение или освобождение от налогообложения ряда проектов и программ в сфере культуры, туризма и креативных индустрий.