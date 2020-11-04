ВР надала пільги для культури, туризму та креативних індустрій

Законопроект №3851 пропонує звільнити від оподаткування податком на прибуток підприємств та податком на доходи фізичних осіб доходи у вигляді цільових культурних грантів, що надаються на безоплатній і безповоротній основі за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, міжнародної технічної допомоги для реалізації проекту або програми у сфері культури, туризму та у секторі креативних індустрій.

Крім того, документ передбачає запровадження зниженої ставки податку на додану вартість у розмірі 7% для стимулювання попиту й розширення доступності суспільно важливих послуг, зокрема, операцій з постачання послуг з показу вистав, постановок, виступів професійних мистецьких колективів, артистичних груп, акторів та артистів, кінематографічних прем’єр, культурно-мистецьких заходів.

Також пропонується застосовувати з 1 січня 2023 року до 1 січня 2025 року знижену ставку ПДВ у розмірі 7% до операцій з постачання послуг з розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення й показу фільмів, адаптованих в україномовні версії інклюзивного призначення, а також зі спеціальними адаптованими субтитрами, призначеними для перегляду особами з порушенням зору, субтитрами інклюзивного призначення, виконаними українською мовою (для осіб з порушенням слуху)".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний проект закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій”, який передбачає зменшення чи звільнення від оподаткування низки проектів і програм у сфері культури, туризму та креативних індустрій.