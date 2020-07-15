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Зеленський ініціює податкові пільги для культури, туризму та креативних індустрій: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний проект закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій”, який передбачає зменшення чи звільнення від оподаткування низки проектів і програм у сфері культури, туризму та креативних індустрій, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Зокрема, документ пропонує звільнити від оподаткування податком на прибуток підприємств (для юридичних осіб) та податком на доходи фізичних осіб (для громадян) доходи у вигляді цільових культурних грантів, що надаються на безоплатній і безповоротній основі за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів, міжнародної технічної допомоги для реалізації проекту або програми у сфері культури, туризму та у секторі креативних індустрій, відзначили в Офісі.

Також законопроект пропонує звільнити від оподаткування ПДФО суми культурних грантів за умови їхнього повного та цільового використання та передбачити, що у разі неповного або нецільового використання такого гранту він визнається доходом і підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

Крім того, документ передбачає запровадження зниженої ставки податку на додану вартість у розмірі 7% для стимулювання попиту й розширення доступності суспільно важливих послуг, зокрема операцій з постачання послуг з показу вистав, постановок, виступів професійних мистецьких колективів, артистичних груп, акторів та артистів, кінематографічних прем’єр, культурно-мистецьких заходів; показу оригіналів музичних творів, демонстрації виставкових проектів, проведення екскурсій у музеях, зоопарках та заповідниках та їхнього відвідування, додали у пресслужбі.

"Також пропонується застосовувати знижену ставку ПДВ у розмірі 7% до операцій з постачання послуг з розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення й показу фільмів, адаптованих в україномовні версії інклюзивного призначення, а також зі спеціальними адаптованими субтитрами, призначеними для перегляду особами з порушенням зору, субтитрами інклюзивного призначення, виконаними українською мовою (для осіб з порушенням слуху)", - йдеться у повідомленні.

В Офісі додали, що документ містить норму про тимчасове, з 1 січня 2023 року до 1 січня 2025 року, звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання послуг з демонстрування, розповсюдження та показу демонстраторами та розповсюджувачами національних фільмів та іноземних фільмів, які дубльовані, озвучені державною мовою на території України та адаптовані в україномовні версії інклюзивного призначення за допомогою тифлотехнологій та/або тифлозасобів (аудіодискрипції), а також зі спеціальними адаптованими субтитрами, призначеними для перегляду особами з порушенням зору, субтитрами інклюзивного призначення, виконаними українською мовою (для осіб з порушенням слуху).

Законопроект ініціює звільнення від оподаткування ПДВ ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів, що входять до складу національної кінематографічної спадщини, та продовження до 1 січня 2025 року дії чинної до 1 січня 2023 року норми щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання національних фільмів, постачання робіт та послуг з виробництва національних фільмів, постачання робіт та послуг з виготовлення архівного комплекту вихідних матеріалів національних фільмів та фільмів, створених на території України, з тиражування національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України, з дублювання, озвучення державною мовою іноземних фільмів на території України, зі збереження, відновлення та реставрації національної кінематографічної спадщини, додали у пресслужбі.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон щодо підтримки культури, туризму і бізнесу під час карантину.

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