Зеленський ініціює податкові пільги для культури, туризму та креативних індустрій: деталі

Зокрема, документ пропонує звільнити від оподаткування податком на прибуток підприємств (для юридичних осіб) та податком на доходи фізичних осіб (для громадян) доходи у вигляді цільових культурних грантів, що надаються на безоплатній і безповоротній основі за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів, міжнародної технічної допомоги для реалізації проекту або програми у сфері культури, туризму та у секторі креативних індустрій, відзначили в Офісі.

Також законопроект пропонує звільнити від оподаткування ПДФО суми культурних грантів за умови їхнього повного та цільового використання та передбачити, що у разі неповного або нецільового використання такого гранту він визнається доходом і підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

Крім того, документ передбачає запровадження зниженої ставки податку на додану вартість у розмірі 7% для стимулювання попиту й розширення доступності суспільно важливих послуг, зокрема операцій з постачання послуг з показу вистав, постановок, виступів професійних мистецьких колективів, артистичних груп, акторів та артистів, кінематографічних прем’єр, культурно-мистецьких заходів; показу оригіналів музичних творів, демонстрації виставкових проектів, проведення екскурсій у музеях, зоопарках та заповідниках та їхнього відвідування, додали у пресслужбі.

"Також пропонується застосовувати знижену ставку ПДВ у розмірі 7% до операцій з постачання послуг з розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення й показу фільмів, адаптованих в україномовні версії інклюзивного призначення, а також зі спеціальними адаптованими субтитрами, призначеними для перегляду особами з порушенням зору, субтитрами інклюзивного призначення, виконаними українською мовою (для осіб з порушенням слуху)", - йдеться у повідомленні.

В Офісі додали, що документ містить норму про тимчасове, з 1 січня 2023 року до 1 січня 2025 року, звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання послуг з демонстрування, розповсюдження та показу демонстраторами та розповсюджувачами національних фільмів та іноземних фільмів, які дубльовані, озвучені державною мовою на території України та адаптовані в україномовні версії інклюзивного призначення за допомогою тифлотехнологій та/або тифлозасобів (аудіодискрипції), а також зі спеціальними адаптованими субтитрами, призначеними для перегляду особами з порушенням зору, субтитрами інклюзивного призначення, виконаними українською мовою (для осіб з порушенням слуху).

Законопроект ініціює звільнення від оподаткування ПДВ ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів, що входять до складу національної кінематографічної спадщини, та продовження до 1 січня 2025 року дії чинної до 1 січня 2023 року норми щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання національних фільмів, постачання робіт та послуг з виробництва національних фільмів, постачання робіт та послуг з виготовлення архівного комплекту вихідних матеріалів національних фільмів та фільмів, створених на території України, з тиражування національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України, з дублювання, озвучення державною мовою іноземних фільмів на території України, зі збереження, відновлення та реставрації національної кінематографічної спадщини, додали у пресслужбі.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон щодо підтримки культури, туризму і бізнесу під час карантину.