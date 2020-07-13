Зеленський підписав закон щодо підтримки культури, туризму і бізнесу під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, спрямований на підтримку сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з карантином через поширення COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)", - йдеться в повідомленні.
Так, документом встановлюється зменшення плати за оренду майна за вимогою наймача закладу культури, який здійснює підприємницьку діяльність з використанням цього майна, впродовж усього часу, коли воно не могло використовуватися.
Також документ надає додаткові можливості для радіо через спрощення процедур шляхом внесення змін до Закону України "Про рекламу".
"Важливо, що документ також поширює держпідтримку кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроектів. Зазначається, що для національних ігрових, анімаційних, документальних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських), телевізійних фільмів, серіалів та фільмів-дебютів вона може бути в обсязі до 100% включно загальної кошторисної вартості", - йдеться в повідомленні.
Крім того, вносяться зміни до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" для унормування надання закладами культури платних послуг у сфері культури та мистецтв.
"Кабінет Міністрів у місячний термін із дня набрання чинності законом має розробити та затвердити порядок та умови надання держпідтримки кінематографії у формі державної субсидії на розвиток кінопроекту. Також уряд має затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися державними й комунальними закладами культури, що не є орендою", - зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, у червні Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №3377, спрямований на підтримку сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з карантином через поширення COVID-19. Відповідне рішення підтримали 343 народних депутати.