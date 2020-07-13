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Зеленский подписал закон о поддержке культуры, туризма и бизнеса во время карантина

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, направленный на поддержку сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с карантином из-за распространения COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Так, документом устанавливается уменьшение платы за аренду имущества по требованию нанимателя учреждения культуры, который осуществляет предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества, в течение всего времени, когда оно не могло использоваться.

Также документ предоставляет дополнительные возможности для радио через упрощение процедур путем внесения изменений в Закон Украины "О рекламе".

"Важно, что документ также распространяет господдержку кинематографии в форме предоставления государственной субсидии на развитие кинопроектов. Отмечается, что для национальных игровых, анимационных, документальных фильмов, фильмов для детской аудитории (с учетом художественной и культурной значимости), фильмов художественной и культурной значимости (авторских), телевизионных фильмов, сериалов и фильмов-дебютов она может быть в объеме до 100% включительно общей сметной стоимости", - говорится в сообщении.

Кроме того, вносятся изменения в Закон Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества" для нормализации предоставления учреждениями культуры платных услуг в сфере культуры и искусств.

"Кабинет Министров в месячный срок со дня вступления в силу закона должен разработать и утвердить порядок и условия предоставления господдержки кинематографии в форме государственной субсидии на развитие кинопроекта. Также правительство должно утвердить перечень платных услуг, которые могут предоставляться государственными и коммунальными учреждениями культуры, что не является арендой", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3377, направленный на поддержку сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с карантином из-за распространения COVID-19. Соответствующее решение поддержали 343 народных депутата.

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