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Зеленский инициирует налоговые льготы для культуры, туризма и креативных индустрий: детали

Зеленский инициирует налоговые льготы для культуры, туризма и креативных индустрий: детали

Киев  •  УНН

 • 14641 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный проект закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий”, который предусматривает уменьшение или освобождение от налогообложения ряда проектов и программ в сфере культуры, туризма и креативных индустрий, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

В частности, документ предлагает освободить от налогообложения налогом на прибыль предприятий (для юридических лиц) и налогом на доходы физических лиц (для граждан) доходы в виде целевых культурных грантов, предоставляемых на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств государственного и/или местных бюджетов, международной технической помощи для реализации проекта или программы в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий, отметили в Офисе.

Также законопроект предлагает освободить от налогообложения НДФЛ суммы культурных грантов при условии их полного и целевого использования и предположить, что в случае неполного или нецелевого использования такого гранта он признается доходом и подлежит налогообложению на общих основаниях.

Кроме того, документ предусматривает введение сниженной ставки налога на добавленную стоимость в размере 7% для стимулирования спроса и расширения доступности общественно важных услуг, в частности операций по поставке услуг по показу спектаклей, постановок, выступлений профессиональных художественных коллективов, артистических групп, актеров и артистов, кинематографических премьер, культурных мероприятий; показа оригиналов музыкальных произведений, демонстрации выставочных проектов, проведения экскурсий в музеях, зоопарках и заповедниках и их посещения, добавили в пресс-службе.

"Также предлагается применять пониженную ставку НДС в размере 7% к операциям по поставке услуг по распространению, демонстрации, публичного оповещения и показа фильмов, адаптированных в украиноязычные версии инклюзивного назначения, а также со специальными адаптированными субтитрами, предназначенными для просмотра лицами с нарушением зрения, субтитрами инклюзивного назначения, выполненными на украинском языке (для лиц с нарушением слуха)", - говорится в сообщении.

В Офисе добавили, что документ содержит норму о временном, с 1 января 2023 до 1 января 2025 года, освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по поставке услуг по демонстрации, распространения и показа демонстраторами и распространителями национальных фильмов и иностранных фильмов, которые дублированы, озвученные государственным языком на территории Украины и адаптированы в украиноязычные версии инклюзивного назначения с помощью тифлотехнологий и/или тифлосредств (аудиодискрипции), а также со специальными адаптированными субтитрами, предназначенными для просмотра лицами с нарушением зрения, субтитрами инклюзивного назначения, выполненными на украинском языке (для лиц с нарушением слуха).

Законопроект инициирует освобождение от налогообложения НДС ввоз на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта товаров, входящих в состав национального кинематографического наследия, и продление до 1 января 2025 года действия действующей до 1 января 2023 года нормы об освобождении от налогообложения НДС операций по поставке национальных фильмов, поставки работ и услуг по производству национальных фильмов, поставки работ и услуг по изготовлению архивного комплекта исходных материалов национальных фильмов и фильмов, созданных на территории Украины, по тиражированию национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных государственным языком на территории Украины, по дублированию, озвучка государственным языком иностранных фильмов на территории Украины, по сохранению, восстановлению и реставрации национального кинематографического наследия, добавили в пресс-службе.

Напомним, Зеленский подписал закон о поддержке культуры, туризма и бизнеса во время карантина.

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