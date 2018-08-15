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ВВС Британии заявили о перехвате российских Су-24 над Черным морем, РФ отрицает

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Британские королевские ВВС заявили о перехвате шести российских бомбардировщиков Су-24 над Черным морем, в Минобороны РФ эту информацию опровергают, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

ВВС Британии заявили о перехвате российских Су-24 над Черным морем, РФ отрицает

Представитель ВВС Великобритании сообщил, что 13 августа два британских истребителя были подняты в воздух с румынской военно-воздушной базы Михаил Когэлничану для сопровождения шести российских самолетов над акваторией Черного моря, которые приблизились к пространству НАТО.

В российском ведомстве в ответ на эту информацию заявили, что 13 августа четыре самолета морской авиации Черноморского флота выполняли плановые учебные полеты над акваторией Черного моря. При этом среди них не было ни одного бомбардировщика Су-24.

"После выполнения полетного задания в заданном районе воздушного пространства российскими самолетами на удалении более 30 км был обнаружен военный самолет одной из стран НАТО", - сообщили в Минобороны.

При этом, как уточнили в министерстве, этот самолет не совершал никаких маневров, не отклонялся от маршрута и не приближался к российским самолетам.

Как сообщал УНН, США хотят чаще проводить военные учения в Черном море с участием Украины и Грузии.

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