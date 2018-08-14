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США хотят чаще проводить военные учения в Черном море с участием Украины и Грузии

Киев • УНН

 • 12665 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Власти США рассмотрят возможность чаще проводить военные учения в Черном море при участии Украины и Грузии в рамках “противодействия влиянию России в регионе”. Соответствующее положение содержится в законе об ассигнованиях на военные нужды США, подписанном в понедельник президентом Дональдом Трампом, сообщает УНН со ссылкой на материалы Конгресса США.

США хотят чаще проводить военные учения в Черном море с участием Украины и Грузии

В тексте документа говорится, что глава Пентагона, госсекретарь и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе должны разработать и осуществить стратегию по оказанию поддержки союзникам и партнерам в Европе, “находящимся под угрозой российской агрессии”. Они также должны “рассмотреть возможность увеличить частоту и масштаб проводимых в Черном море военных учений НАТО и других многонациональных учений с участием Украины и Грузии”.

Как сообщал УНН, новый бюджет Пентагона на финансовый 2019 год, который подписал в понедельник президент США Дональд Трамп, приказывает ему в течение 90 дней представить профильным комитетам обеих палат Конгресса США список лиц, против которых могут быть введены санкции за деятельность в пользу или от имени российского оборонного сектора и разведки.

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