США хотят чаще проводить военные учения в Черном море с участием Украины и Грузии

В тексте документа говорится, что глава Пентагона, госсекретарь и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе должны разработать и осуществить стратегию по оказанию поддержки союзникам и партнерам в Европе, “находящимся под угрозой российской агрессии”. Они также должны “рассмотреть возможность увеличить частоту и масштаб проводимых в Черном море военных учений НАТО и других многонациональных учений с участием Украины и Грузии”.

Как сообщал УНН, новый бюджет Пентагона на финансовый 2019 год, который подписал в понедельник президент США Дональд Трамп, приказывает ему в течение 90 дней представить профильным комитетам обеих палат Конгресса США список лиц, против которых могут быть введены санкции за деятельность в пользу или от имени российского оборонного сектора и разведки.