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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Бюджет Пентагону наказує Трампу ввести санкції проти осіб, пов'язаних з розвідкою РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Новий бюджет Пентагону на фінансовий 2019 рік, який підписав у понеділок президент США Дональд Трамп, наказує йому протягом 90 днів представити профільним комітетам обох палат Конгресу США список осіб, проти яких потенційно можуть бути введені санкції за діяльність на користь або від імені російського оборонного сектора і розвідки, повідомляє УНН з посиланням на матеріали американського оборонного відомства.

Бюджет Пентагону наказує Трампу ввести санкції проти осіб, пов'язаних з розвідкою РФ

У відповідному положенні документа, опублікованого в базі даних Конгресу, йдеться про те, що мова йде про осіб, які брали участь в діяльності, пов’язаній з російською розвідкою і представниками Міноборони після 2 серпня 2017 року. Дана вимога має бути виконана відповідно до прийнятого влітку минулого року законом “Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій” (CAATSA), який отримав двопартійну підтримку більшості законодавців, представників бізнесу, аналітичних центрів та європейських союзників США.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет обсягом 716 млрд долларів на 2019 фінансовий рік (починається в США з 1 жовтня). Церемонія підписання відбулася в понеділок на військовій базі Форт-Драм в штаті Нью-Йорк, де розквартирована 10-я гірська дивізія США.

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