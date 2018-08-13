Трамп підписав оборонний бюджет на 2019 фінансовий рік, який передбачає допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет обсягом 716 млрд долларів на 2019 фінансовий рік (починається в США з 1 жовтня). Церемонія підписання відбулася в понеділок на військовій базі Форт-Драм в штаті Нью-Йорк, де розквартирована 10-я гірська дивізія США, інформує УНН.
В першу чергу новий бюджет спрямований на збільшення числа військовослужбовців, воно виросте приблизно на 16 тисяч, крім того, на 2,6% буде збільшено їх грошове забезпечення. Документ передбачає продовження надання військової допомоги Україні, а також ряд заходів, спрямованих на протидію Росії у військовій сфері.
Закон про бюджет названий на честь республіканця і сенатора Джона Маккейна, який пропустив голосування в Сенаті через курс лікування від раку.
“З прийняттям нового бюджету ми збільшимо розмір і міць нашої армії, створивши тисячі місць для новобранців”, — заявив Трамп на церемонії. “Ми замінимо застарілі танки, застарілі літаки і кораблі найпередовішими і смертоносними технологіями”, — підкреслив президент.
У законі про бюджет йдеться, що 40 млрд будуть витрачені на оновлення ВВС. Ще 65 млн виділені на розробку нових ядерних боєголовок малої потужності, якими можна буде оснастити ракети, що запускаються з підводних човнів. Демократи заперечували дану статтю, пропонуючи зобов’язати адміністрацію спочатку представити доповіді про заходи щодо забезпечення стратегічної стабільності, проте республіканцям вдалося пропозицію відхилити, аргументувавши це тим, що нова боєголовка необхідна для стримування Росії.
Як повідомляв УНН, поліпшення відносин між Вашингтоном і Москвою можливо, для цього Росії необхідно змінити свою поведінку. Про це в ефірі телеканалу Fox News заявив американський сенатор Ліндсі Грем (республіканець від штату Південна Кароліна).