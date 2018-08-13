Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год, который предусматривает помощь Украине

В первую очередь новый бюджет направлен на увеличение числа военнослужащих, оно вырастет примерно на 16 тысяч, кроме того, на 2,6% будет увеличено их денежное довольствие. Документ предполагает продолжение оказания военной помощи Украине, а также ряд мер, направленных на противодействие России в военной сфере.

Закон о бюджете назван в честь республиканца и сенатора Джона Маккейна, пропустившего голосование в Сенате из-за курса лечения от рака.

“С принятием нового бюджета мы увеличим размер и мощь нашей армии, создав тысячи мест для новобранцев”, — заявил Трамп на церемонии. “Мы заменим устаревшие танки, устаревшие самолеты и корабли самыми передовыми и смертоносными технологиями”, — подчеркнул президент.

В законе о бюджете говорится, что 40 млрд будут потрачены на обновление ВВС. Еще 65 млн выделены на разработку новых ядерных боеголовок малой мощности, которыми можно будет оснастить ракеты, запускаемые с подводных лодок. Демократы возражали против этой статьи, предлагая обязать администрацию сначала представить доклады о мерах по обеспечению стратегической стабильности, однако республиканцам удалось предложение отклонить, аргументировав это тем, что новая боеголовка необходима для сдерживания России.

Как сообщал УНН, улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой возможно, для этого России необходимо изменить свое поведение. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина).