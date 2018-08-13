Сенатор Грем назвав умову для поліпшення відносин США і РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Поліпшення відносин між Вашингтоном і Москвою можливо, для цього Росії необхідно змінити свою поведінку. Про це в ефірі телеканалу Fox News заявив американський сенатор Ліндсі Грем (республіканець від штату Південна Кароліна), передає УНН.
“Я не заперечую проти того, щоб мати кращі відносини з Росією, — заявив сенатор. — Їм (Росії) просто потрібно вести себе краще для того, щоб досягти цієї мети”. Раніше в Конгресі США був представлений законопроект, який посилює режим санкцій щодо РФ. Одним із співавторів документа виступив Грем.
“Я на сто відсотків впевнений, що вони продовжують втручатися в наші вибори. Вони мають намір підірвати виборчий процес 2018 року”, — сказав Грем, маючи на увазі майбутні проміжні вибори в Конгрес.
“Я вітаю (рішення) адміністрації вдарити (санкціями) по Росії за те, що вони зробили в Британії, — зазначив сенатор, нагадавши про новий пакет обмежувальних заходів, внесений на розгляд до Конгресу. — Ніколи не буде кращих відносин з (президентом РФ Володимиром ) Путіним, поки він веде себе таким чином. Я вдячний президенту (Дональду Трампу) за те, що він дає відсіч”.
Як повідомляв УНН, окупація Росією АР Крим стала лише приводом для антиросійських санкцій США. Таку думку в неділю озвучила журналістам в Белграді офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.