Сенатор Грэм назвал условие для улучшения отношений США и РФ

“Я не возражаю против того, чтобы иметь лучшие отношения с Россией, — заявил сенатор. — Им (России) просто нужно вести себя лучше для того, чтобы достичь этой цели”. Ранее в Конгрессе США был представлен законопроект, который ужесточает санкционный режим в отношении РФ. Одним из соавторов документа выступил Грэм.

“Я на сто процентов уверен, что они продолжают вмешиваться в наши выборы. Они намереваются подорвать избирательный процесс 2018 года”, — сказал Грэм, имея в виду предстоящие промежуточные выборы в Конгресс.

“Я приветствую (решение) администрации ударить (санкциями) по России за то, что они сделали в Британии, — отметил сенатор, напомнив про новый пакет ограничительных мер, внесенный на рассмотрение в Конгресс. — Никогда не будет лучших отношений с (президентом РФ Владимиром) Путиным, пока он ведет себя таким образом. Я признателен президенту (Дональду Трампу) за то, что он дает отпор”.

Как сообщал УНН, оккупация Россией АР Крым стала лишь поводом для антироссийских санкций США. Такое мнение в воскресенье озвучила журналистам в Белграде официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.