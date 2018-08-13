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Сенатор Грэм назвал условие для улучшения отношений США и РФ

Киев • УНН

 • 9312 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой возможно, для этого России необходимо изменить свое поведение. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), передает УНН.

Сенатор Грэм назвал условие для улучшения отношений США и РФ

“Я не возражаю против того, чтобы иметь лучшие отношения с Россией, — заявил сенатор. — Им (России) просто нужно вести себя лучше для того, чтобы достичь этой цели”. Ранее в Конгрессе США был представлен законопроект, который ужесточает санкционный режим в отношении РФ. Одним из соавторов документа выступил Грэм.

“Я на сто процентов уверен, что они продолжают вмешиваться в наши выборы. Они намереваются подорвать избирательный процесс 2018 года”, — сказал Грэм, имея в виду предстоящие промежуточные выборы в Конгресс.

“Я приветствую (решение) администрации ударить (санкциями) по России за то, что они сделали в Британии, — отметил сенатор, напомнив про новый пакет ограничительных мер, внесенный на рассмотрение в Конгресс. — Никогда не будет лучших отношений с (президентом РФ Владимиром) Путиным, пока он ведет себя таким образом. Я признателен президенту (Дональду Трампу) за то, что он дает отпор”.

Как сообщал УНН, оккупация Россией АР Крым стала лишь поводом для антироссийских санкций США. Такое мнение в воскресенье озвучила журналистам в Белграде официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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