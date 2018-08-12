У РФ вважають Крим лиш приводом для антиросійських санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Окупація Росією АР Крим стала лише приводом для антиросійських санкцій США. Таку думку в неділю озвучила журналістам в Белграді офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Що стосується нового витка антиросійських санкцій, то ми вже заявляли, що відповідні санкції будуть опрацьовуватися. Це не наш вибір, ми не розв’язували санкційні війни, ми завжди виходили з того, що односторонні санкції незаконні, але у відповідь заходи будуть опрацьовуватися. Ця теза, яку багато хто озвучував на Заході, що санкції вводяться через Крим — ми бачимо, що це абсолютна неправда”, — заявила Захарова.
За її словами, США наразі проводять агресивну політику, в тому числі “з елементами санкційного тиску” щодо Туреччини, Китаю, Ірану і Європейського союзу.
“Тому всі розповіді, що все почалося через Крим, — неправда, потрібен був привід, привід знайшовся ”, - сказала речниця російського МЗС.
Як повідомляв УНН, Держдепартамент США оголосив, що введе проти Росії нові санкції через отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у британському Солсбері. Санкції набудуть чинності 22 серпня.