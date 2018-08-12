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В РФ считают Крым лишь поводом для антироссийских санкций

Киев • УНН

 • 8823 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Оккупация Россией АР Крым стала лишь поводом для антироссийских санкций США. Такое мнение в воскресенье озвучила журналистам в Белграде официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В РФ считают Крым лишь поводом для антироссийских санкций

"Что касается нового витка антироссийских санкций, то мы уже заявляли, что соответствующие санкции будут обрабатываться. Это не наш выбор, мы не начинали санкционные войны, мы всегда исходили из того, что односторонние санкции незаконны, но ответные меры будут обрабатываться. Этот тезис, который многие озвучивал на Западе, что санкции вводятся через Крым - мы видим, что это абсолютная неправда", - заявила Захарова.

По ее словам, США сейчас проводят агрессивную политику, в том числе "с элементами санкционного давления" в отношении Турции, Китая, Ирана и Европейского союза.

"Поэтому все рассказы, что все началось из-за Крыма, - неправда, нужен был повод, повод нашелся", - сказала пресс-секретарь российского МИД.

Как сообщал УНН, Госдепартамент США объявил, что введет против России новые санкции из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Санкции вступят в силу 22 августа.

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