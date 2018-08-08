Держдеп анонсував санкції проти Росії через отруєння Скрипалів

“Після використання „Новачка“ для замаху на життя громадянина Великої Британії Сергія Скрипаля та його дочки Юлії Скрипаль США 6 серпня відповідно до „Закону про знищення хімічної та біологічної зброї“ від 1991 року постановляємо, що влада Російської Федерації використовувала хімічну або біологічну зброю, порушивши міжнародний закон або використавши летальну хімічну або біологічну зброю проти своїх власних громадян”, — йдеться в заяві.

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“Ми маємо намір ввести санкції відносно Російської Федерації по ряду напрямків, найістотнішим з яких є презумпція відмови, що стосується поставки Москві всіх „чутливих“ товарів і технологій сфери національної безпеки, яка контролюється міністерством торгівлі США відповідно до правил експортного контролю. В даний час видача ліцензій на постачання цих товарів розглядаються в кожному індивідуальному випадку. А тепер, після вступу санкцій у силу, ми будемо виходити із відмови від дозволу так їх поставок”, — повідомив у середу на спеціальному телефонному брифінгу для журналістів представник Держдепартаменту високого рангу.

Дипломат додав, що Вашингтон має намір зробити ряд винятків зі режиму нових санкцій.

“Ми робимо ряд винятків у рамках санкцій, введення яких вимагає закон. Не всі, що є обов’язковими у рамках цього закону, ми будемо в даний час використовувати”, — підкреслив співробітник зовнішньополітичного відомства США. Як він пояснив, ці винятки торкнуться надання “допомоги Росії і російському народу”, “діяльності, яка зачіпає польоти у космос”, а також забезпечення “безпеки комерційної пасажирської авіації”.

При цьому співробітник Держдепу зазначив, що влада США завчасно поінформувала російську сторону про введення санкцій.

“Так, ми повідомили росіян”, — заявив він, додавши, що Держдепартамент інформував російську сторону про нові обмеження у другій половині дня в середу.

Відзначається, що рестрикції вступлять в силу 22 серпня.

Як раніше повідомляв УНН, 4 березня 66-річний екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль, засуджений у Росії за шпигунство на користь Великої Британії, і його 33-річна дочка Юлія піддалися в Солсбері впливу нервово-паралітичної речовини типу “Новак”. Пізніше Лондон виступив з твердженням про те, що ця речовина розроблялася в Росії, і на цій підставі звинуватив Москву в причетності до інциденту.