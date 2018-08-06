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Британія попросить у РФ видати підозрюваних у отруєнні Скрипалів - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Уряд Великої Британії має намір запросити у РФ екстрадицію двох росіян, яких підозрюють у скоєнні нападу з застосуванням нервово-паралітичного речовини на екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в Солсбері. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Запит на екстрадицію вже готовий і чекає тільки підписання.

Нагадаємо, у будинку російського шпигуна Сергія Сріпаля, отруєного речовиною "Новачок", і в нападі на якого підозрюють російські спецслужби, неодноразово, перед скоєним злочином, з'являлася машина з номерами, зареєстрованими в Румунії.

Як повідомляв УНН, британська поліція встановила підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

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