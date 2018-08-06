Великобритания попросит у РФ выдать подозреваемых в отравлении Скрипалей - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Правительство Великобритании намерено запросить у РФ экстрадицию двух россиян, подозреваемых в совершении нападения с применением нервно-паралитического вещества на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Запрос на экстрадицию уже готов и ожидает только подписания.
Напомним, у дома российского шпиона Сергея Срипаля, отравленного веществом "Новичок", и в нападении на которого подозревают российские спецслужбы, неоднократно, перед совершенным преступлением, появлялась машина с номерами, зарегистрированными в Румынии.
Как сообщал УНН, британская полиция установила подозреваемых в отравлении Скрипалей.
4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.