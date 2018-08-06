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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 11610 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 73711 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118409 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126333 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165810 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152192 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140215 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130331 просмотра

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7 марта, 08:52 • 178806 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118293 просмотра

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Великобритания попросит у РФ выдать подозреваемых в отравлении Скрипалей - СМИ

Великобритания попросит у РФ выдать подозреваемых в отравлении Скрипалей - СМИ

Киев  •  УНН

 • 9724 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Правительство Великобритании намерено запросить у РФ экстрадицию двух россиян, подозреваемых в совершении нападения с применением нервно-паралитического вещества на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Запрос на экстрадицию уже готов и ожидает только подписания.

Напомним, у дома российского шпиона Сергея Срипаля, отравленного веществом "Новичок", и в нападении на которого подозревают российские спецслужбы, неоднократно, перед совершенным преступлением, появлялась машина с номерами, зарегистрированными в Румынии.

Как сообщал УНН, британская полиция установила подозреваемых в отравлении Скрипалей.

4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

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