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Бюджет Пентагона предписывает Трампу ввести санкции против лиц, связанных с разведкой РФ

Киев • УНН

 • 8927 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Новый бюджет Пентагона на финансовый 2019 год, который подписал в понедельник президент США Дональд Трамп, предписывает ему в течение 90 дней представить профильным комитетам обеих палат Конгресса США список лиц, против которых потенциально могут быть введены санкции за деятельность в пользу или от лица российского оборонного сектора и разведки, сообщает УНН со ссылкой на материалы американского оборонного ведомства.

Бюджет Пентагона предписывает Трампу ввести санкции против лиц, связанных с разведкой РФ

В соответствующем положении документа, опубликованного в базе данных Конгресса, говорится о том, что речь идет о лицах, участвовавших в деятельности, связанной с российской разведкой и представителями Минобороны после 2 августа 2017 года. Данное требование должно быть выполнено в соответствии с принятым летом прошлого года законом “О противодействии противникам Америки посредством санкций” (CAATSA), получившим двухпартийную поддержку большинства законодателей, представителей бизнеса, аналитических центров и европейских союзников США.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 716 млрд долларов в 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября). Церемония подписания состоялась в понедельник на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк, где расквартирована 10-я горная дивизия США.

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