Бюджет Пентагона предписывает Трампу ввести санкции против лиц, связанных с разведкой РФ

В соответствующем положении документа, опубликованного в базе данных Конгресса, говорится о том, что речь идет о лицах, участвовавших в деятельности, связанной с российской разведкой и представителями Минобороны после 2 августа 2017 года. Данное требование должно быть выполнено в соответствии с принятым летом прошлого года законом “О противодействии противникам Америки посредством санкций” (CAATSA), получившим двухпартийную поддержку большинства законодателей, представителей бизнеса, аналитических центров и европейских союзников США.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 716 млрд долларов в 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября). Церемония подписания состоялась в понедельник на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк, где расквартирована 10-я горная дивизия США.