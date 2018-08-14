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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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США хочуть частіше проводити військові навчання в Чорному морі за участю України та Грузії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Влада США розгляне можливість частіше проводити військові навчання в Чорному морі за участю України та Грузії в рамках “протидії впливу Росії в регіоні”. Відповідне положення міститься в законі про асигнування на військові потреби США, підписаному в понеділок президентом Дональдом Трампом, повідомляє УНН з посиланням на матеріали Конгресу США.

США хочуть частіше проводити військові навчання в Чорному морі за участю України та Грузії

У тексті документа говориться, що глава Пентагону, держсекретар і головнокомандувач Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі повинні розробити і здійснити стратегію з надання підтримки союзникам і партнерам в Європі, “які перебувають під загрозою російської агресії”. Вони також повинні “розглянути можливість збільшити частоту і масштаб проведених в Чорному морі військових навчань НАТО та інших багатонаціональних навчань за участю України та Грузії”.

Як повідомляв УНН, новий бюджет Пентагону на фінансовий 2019 рік, який підписав у понеділок президент США Дональд Трамп, наказує йому протягом 90 днів представити профільним комітетам обох палат Конгресу США список осіб, проти яких потенційно можуть бути введені санкції за діяльність на користь або від імені російського оборонного сектора і розвідки.

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