ВПС Британії заявили про перехоплення російських Су-24 над Чорним морем, РФ заперечує
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Британські королівські ВПС заявили про перехоплення шести російських бомбардувальників Су-24 над Чорним морем, в Міноборони РФ цю інформацію спростовують, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Представник ВПС Великобританії повідомив, що 13 серпня два британських винищувачі були підняті в повітря з румунської військово-повітряної бази Михайло Когелнічану для супроводу шести російських літаків над акваторією Чорного моря, які наблизились до простору НАТО.
У російському відомстві у відповідь на цю інформацію заявили, що 13 серпня чотири літаки морської авіації Чорноморського флоту виконували планові навчальні польоти над акваторією Чорного моря. При цьому серед них не було жодного бомбардувальника Су-24.
"Після виконання польотного завдання в заданому районі повітряного простору російськими літаками на видаленні більше 30 км було виявлено військовий літак однієї з країн НАТО", - повідомили в Міноборони.
При цьому, як уточнили в міністерстві, цей літак не здійснював ніяких маневрів, не відхилявся від маршруту і не наближався до російських літаків.
Як повідомляв УНН, США хочуть частіше проводити військові навчання в Чорному морі за участю України та Грузії.