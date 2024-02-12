Впервые с 2022 года в украинский порт зашел груз с трубами для добычи газа - American Journal of Transportation.

Судно, загруженное трубами для газодобывающей отрасли Украины, зашло в порт города Черноморск (Одесская область) впервые с 2022 года после блокады россией акватории Черного моря. Доставку осуществляла компания Logistics Plus по заказу компании из США - Vorex. Об этом пишет издание American Journal of Transportation.

"Груз обсадных и бурильных труб был доставлен непосредственно в украинский порт Черноморск. Это был первый случай после российского вторжения в 2022 году, по крайней мере в публичных документах, что иностранное судно сумело прибыть в черноморский порт с чем-то другим, чем зерно. К тому времени суда с незерновыми грузами избегали порта, опасаясь вражеских действий", - говорится в публикации журнала.

В Vorex сообщили, что процесс доставки во время войны труб для нужд украинской газодобывающей отрасли - чрезвычайно сложный процесс, а ответственный за доставку товара персонал выполнял свою работу под обстрелами.

"Не могу привести пример более сложной операции за все годы моей работы в бизнесе. Кое-где наши настолько были преданы своему делу, что нам приходилось буквально их укрощать. Разгрузка труб происходила на предприятиях, где в прямом смысле через дорогу раздавались взрывы от российских ракет", - говорит Федор Закусило, бизнесмен украино-американского происхождения, основатель и президент Vorex.

Издание цитирует слова Закусило, который отмечает, что такая преданность компании исходит из осознания обязательств перед Украиной и понимания того, что труба имеет решающее значение для энергетической устойчивости Украины и прекращения доминирования россии в поставках природного газа в Европу.

Также в публикации American Journal of Transportation уточняют, что на заказ, изготовление и подготовку труб весом 22 000 тонн, для перевозки которых было использовано четыре балкера, понадобилось 14 месяцев, и еще восемь месяцев - на доставку.

Сотрудники Logistics Plus и Vorex работали из пяти стран, чтобы выполнить заказ для Украины, говорится в публикации.

Vorex - поставщик нефтегазового оборудования из США, который выиграл на публичных торгах контракт на поставку труб для украинского государственного газодобывающего предприятия "Нафтогаз Украины", уточняют в American Journal of Transportation.

Ранее СМИ сообщали, что акционерное общество "Укргаздобыча" (принадлежит НАК "Нафтогаз Украины") 8 февраля достигло наибольшей суточной добычи с декабря 2018 года - 38,54 млн куб. м газа.

Как известно, Vorex поставляет обсадные и бурильные трубы для АО "Укргаздобыча" по результатам выигранных на Prozorro публичных торгов.