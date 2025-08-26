Впечатляющая песчаная буря вызвала хаос на фестивале Burning Man
Киев • УНН
Мощная песчаная буря накрыла фестиваль Burning Man в Неваде, причинив повреждения и травмы. Ветер до 80 км/ч снизил видимость до нуля, разрушая палатки и кемпинги.
Шторм на юге и западе США принес быстротечную "стену пыли". От порывов ветра до 80 км/ч и высокой температуры пострадал фестиваль независимого искусства в штате Невада: почти вылетали в воздух палатки и кемпинги, а сильный ветер с пылью очень снижал видимость. Об этом пишут New York Post и NBC News, передает УНН.
Детали
В США в понедельник, 25 августа, огромное пылевое облако пронеслось над юго-западными штатами Аризона, Колорадо, а также затронуло Неваду. Несколько американских городов были частично парализованы.
Мощная песчаная буря прошла через пустыню Блэк-Рок в Неваде именно тогда, когда тысячи людей собрались, чтобы отпраздновать ежегодный недельный фестиваль Burning Man.
Ветры достигали 80 км/ч (50 миль/ч).
Палатки и кемпинги почти отлетали в воздух.
При этом общая видимость приближалась к почти нулю.
Отметим, что Национальная метеорологическая служба объявляла предупреждение о ветре и наводнении в регионе.
На видео в сети можно увидеть, что сооружения временного города Блэк-Рок, который вмещает 70 000 посетителей фестиваля, выглядят серьезно поврежденными.
Грозы нарушили движение транспорта, а сильный ветер и плохая видимость заставили власти закрыть ворота города Блэк-Рок. Пыль пронеслась по пустынному пляжу, разрушив многочисленные кемпинги и разбросав вещи участников, которые уже там находились
Несколько участников Burning Man были травмированы.
Справка
Это не первый случай, когда фестиваль страдает от неблагоприятных погодных условий. В 2023 году его затопили проливные дожди, в результате чего участники оказались в огромном мутном болоте.
Напомним
В столице презентовали инсталляцию "Black Cloud", которая представит Украину на Burning Man 2025. Это масштабное облако из 45 меньших облаков, символизирующее угрозы и имеющее аудио со взрывами.