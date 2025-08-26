Впечатляющая песчаная буря вызвала хаос на фестивале Burning Man

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Эксклюзив
12:42 • 2388 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
10:16 • 27194 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
11:34 • 15674 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский
Эксклюзив
11:32 • 25820 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:23 • 16513 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 91348 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 49800 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 51370 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 172970 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 94532 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
63%
749мм
Популярные новости
День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа26 августа, 03:18 • 48671 просмотра
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"26 августа, 04:58 • 49367 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 63466 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 51399 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 21490 просмотра
публикации
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
12:42 • 2354 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:32 • 25773 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 52529 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников26 августа, 06:24 • 91306 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 146050 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Кароль Навроцкий
Дэвид Л. Грэндж
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Польша
Реклама
УНН Lite
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 21995 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 64451 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 33468 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 146050 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 79285 просмотра
Актуальное
Боеприпасы
Нефть
Беспилотный летательный аппарат
Пистолет
Гривна

Впечатляющая песчаная буря вызвала хаос на фестивале Burning Man

Киев • УНН

 • 696 просмотра

Мощная песчаная буря накрыла фестиваль Burning Man в Неваде, причинив повреждения и травмы. Ветер до 80 км/ч снизил видимость до нуля, разрушая палатки и кемпинги.

Впечатляющая песчаная буря вызвала хаос на фестивале Burning Man

Шторм на юге и западе США принес быстротечную "стену пыли". От порывов ветра до 80 км/ч и высокой температуры пострадал фестиваль независимого искусства в штате Невада: почти вылетали в воздух палатки и кемпинги, а сильный ветер с пылью очень снижал видимость. Об этом пишут New York Post и NBC News, передает УНН.

Детали

В США в понедельник, 25 августа, огромное пылевое облако пронеслось над юго-западными штатами Аризона, Колорадо, а также затронуло Неваду. Несколько американских городов были частично парализованы.

Мощная песчаная буря прошла через пустыню Блэк-Рок в Неваде именно тогда, когда тысячи людей собрались, чтобы отпраздновать ежегодный недельный фестиваль Burning Man.

Ветры достигали 80 км/ч (50 миль/ч).

Палатки и кемпинги почти отлетали в воздух.

При этом общая видимость приближалась к почти нулю.

Отметим, что Национальная метеорологическая служба объявляла предупреждение о ветре и наводнении в регионе.

В США на фестивале Burning Man погиб человек04.09.23, 00:54 • 551390 просмотров

На видео в сети можно увидеть, что сооружения временного города Блэк-Рок, который вмещает 70 000 посетителей фестиваля, выглядят серьезно поврежденными.

Грозы нарушили движение транспорта, а сильный ветер и плохая видимость заставили власти закрыть ворота города Блэк-Рок. Пыль пронеслась по пустынному пляжу, разрушив многочисленные кемпинги и разбросав вещи участников, которые уже там находились

– сообщает NBC News.

Несколько участников Burning Man были травмированы.

Справка

Это не первый случай, когда фестиваль страдает от неблагоприятных погодных условий. В 2023 году его затопили проливные дожди, в результате чего участники оказались в огромном мутном болоте.

Напомним

В столице презентовали инсталляцию "Black Cloud", которая представит Украину на Burning Man 2025. Это масштабное облако из 45 меньших облаков, символизирующее угрозы и имеющее аудио со взрывами.

Игорь Тележников

Новости МираПогода и окружающая среда
Невада
Колорадо
Аризона
Соединённые Штаты
Украина
Киев