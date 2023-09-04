В США на фестивале Burning Man погиб человек

Детали

Офис шерифа округа Першинг на севере Невады заявил в своем заявлении, что смерть произошла во время «дождя» в субботу, но не предоставил подробностей о причине смерти или личности человека.

На видео, распространенных в социальных сетях, участники фестиваля плывут по щиколотку в густой грязи. Национальная метеорологическая служба сообщила в воскресенье, что днем и ночью ожидаются местами сильные дожди.

Отмечается, что некоторые участники решили покинуть место заблаговременно, пройдя примерно 8 км по грязи до ближайшей дороги, где организаторы предлагали маршрутные автобусы до Рино. Людям посоветовали не гулять ночью.

Дополнение

В пятницу вечером территория фестиваля Burning Man была закрыта на въезд и выезд, а также были отменены все активности из-за ливня, который размыл пустыню. 70 тысяч гостей оказались в ловушке, их попросили спрятаться и экономить запасы воды и пищи.