У США на фестивалі Burning Man загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У неділю влада штату Невада, США, заявила, що розслідує смерть однієї людини після сильної зливи, унаслідок якої десятки тисяч учасників щорічного фестивалю Burning Man застрягли в багнюці. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Офіс шерифа округу Першинг на півночі Невади заявив у своїй заяві, що смерть сталася під час «дощу» в суботу, але не надав подробиць про причину смерті чи особу людини.
На відео, поширених у соціальних мережах, учасники фестивалю пливуть по щиколотку в густому бруді. Національна метеорологічна служба повідомила в неділю, що вдень і вночі очікуються місцями сильні дощі.
Зазначається, що деякі учасники вирішили покинути місце завчасно, пройшовши приблизно 8 км по багнюці до найближчої дороги, де організатори пропонували маршрутні автобуси до Ріно. Людям порадили не гуляти вночі.
Доповнення
У п'ятницю ввечері територію фестивалю Burning Man було закрито на в'їзд та виїзд, а також було відмінено всі активності через зливу, яка розмила пустелю. 70 тисяч гостей опинились у пастці, їх попросили сховатися та економити запаси води і їжі.