Burning Man перетворився на болото через зливу: 70 тисяч гостей опинились у пастці

Цитата

“Ворота та аеропорт у Блек-Рок-Сіті та з нього залишаються закритими. Вхід і вихід на даний момент припинено, включно з Burner Express Air і Bus. На території заборонено керувати автомобілем, за винятком автомобілів екстреної допомоги. Якщо ви перебуваєте на Burning Man, сховайтеся на місці та залишайтеся в безпеці”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Фестиваль проводять щороку в пустелі Блек-Рок (штат Невада). Учасники та гості Burning Man ширять у мережі відео, як дощі розмили пустелю.

Через проблеми з негодою в таборі було припинено прибирання тисяч переносних туалетів. Також дорогами заборонено рух будь-яких автомобілів, крім машин швидкої допомоги.

Через дощі було скасовано різні арт-програми. При цьому організатори вже попередили учасників, що ще кілька днів йтиме дощі.

Нагадаємо

На фестивалі Burning Man у США, що проходить у пустелі Блек-Рок у штаті Невада українці представили мистецьку акцію - палаючого птаха-фенікса, з попелу якого зʼявляється величезний сталевий і незламний український тризуб.