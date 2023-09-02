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Burning Man превратился в болото из-за ливня: 70 тысяч гостей оказались в ловушке

Киев • УНН

 • 1761862 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В пятницу вечером территория фестиваля Burning Man была закрыта на въезд и выезд, а также были отменены все активности из-за ливня, который размыл пустыню. 70 тысяч гостей оказались в ловушке, их попросили спрятаться и экономить запасы воды и пищи. Об этом сообщила пресс-служба Burning Man, пишет УНН.

Цитата 

“Ворота и аэропорт в Блэк-Рок-Сити и из него остаются закрытыми. Вход и выход на данный момент запрещен, включая Burner Express Air и Bus. На территории запрещено управлять автомобилем, за исключением автомобилей экстренной помощи. Если вы находитесь на Burning Man, спрячьтесь на месте и оставайтесь в безопасности”, - говорится в сообщении.

Детали 

Фестиваль проводят ежегодно в пустыне Блэк-Рок (штат Невада). Участники и гости Burning Man распространяют в сети видео, как дожди размыли пустыню.

Из-за проблем с непогодой в лагере была прекращена уборка тысяч переносных туалетов. Также по дорогам запрещено движение любых автомобилей, кроме машин скорой помощи.

Из-за дождей были отменены различные арт-программы. При этом организаторы уже предупредили участников, что еще несколько дней будут идти дожди.

Напомним

На фестивале Burning Man в США, который проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада украинцы представили художественную акцию - горящую птицу-феникса, из пепла которой появляется огромный стальной и несокрушимый украинский трезубец.

 

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