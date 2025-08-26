Вражаюча піщана буря спричинила хаос на фестивалі Burning Man
Потужна піщана буря накрила фестиваль Burning Man у Неваді, спричинивши пошкодження та травми. Вітер до 80 км/год знизив видимість до нуля, руйнуючи намети та кемпінги.
Шторм на півдні та заході США приніс швидкоплинну "стіну пилу". Від поривів вітру до 80 км/год та високої температури постраждав фестиваль незалежного мистецтва у штаті Невада: там буквально "вилітали" у повітря намети та кемпінги, і при цьому сильний вітер з пилом дуже знижував видимість.
У США в понеділок, 25 серпня, величезна пилова хмара пронеслася над південно-західними штатами Арізоною, Колорадо, а також зачепила Неваду. Кілька американських міст були частково паралізовані.
Потужна піщана буря пройшла через пустелю Блек-Рок у Неваді саме тоді, коли тисячі людей зібралися, щоб відсвяткувати щорічний тижневий фестиваль Burning Man.
Вітри сягали 80 км/год (50 миль/год).
Намети і кемпінги майже відлітали у повітря.
При цьому загальна видимість наближалась до майже нуля.
Зазначимо, що Національна метеорологічна служба оголошувала попередження про вітер та повінь у регіоні.
На відео в мережі можна побачити, що споруди тимчасового міста Блек-Рок, яке вміщує 70 000 відвідувачів фестивалю, виглядають серйозно пошкодженими.
Грози порушили рух транспорту, а сильний вітер та погана видимість змусили владу закрити ворота міста Блек-Рок. Пил пронісся по пустельному пляжу, зруйнувавши численні кемпінги та розкидавши речі учасників, які вже там перебували
Декілька учасників Burning Man було травмовано.
Це не перший випадок, коли фестиваль страждає від несприятливих погодних умов. У 2023 році його затопили проливні дощі, в результаті чого учасники опинилися у величезному каламутному болоті.
