Вражаюча піщана буря спричинила хаос на фестивалі Burning Man

Шторм на півдні та заході США приніс швидкоплинну "стіну пилу". Від поривів вітру до 80 км/год та високої температури постраждав фестиваль незалежного мистецтва у штаті Невада: там буквально "вилітали" у повітря намети та кемпінги, і при цьому сильний вітер з пилом дуже знижував видимість.

Про це пише New York Post та NBC News

У США в понеділок, 25 серпня, величезна пилова хмара пронеслася над південно-західними штатами Арізоною, Колорадо, а також зачепила Неваду. Кілька американських міст були частково паралізовані.

Потужна піщана буря пройшла через пустелю Блек-Рок у Неваді саме тоді, коли тисячі людей зібралися, щоб відсвяткувати щорічний тижневий фестиваль Burning Man.

Вітри сягали 80 км/год (50 миль/год).

Намети і кемпінги майже відлітали у повітря.

При цьому загальна видимість наближалась до майже нуля.

Зазначимо, що Національна метеорологічна служба оголошувала попередження про вітер та повінь у регіоні.

На відео в мережі можна побачити, що споруди тимчасового міста Блек-Рок, яке вміщує 70 000 відвідувачів фестивалю, виглядають серйозно пошкодженими.

Грози порушили рух транспорту, а сильний вітер та погана видимість змусили владу закрити ворота міста Блек-Рок. Пил пронісся по пустельному пляжу, зруйнувавши численні кемпінги та розкидавши речі учасників, які вже там перебували – повідомляє NBC News.

Декілька учасників Burning Man було травмовано.

Це не перший випадок, коли фестиваль страждає від несприятливих погодних умов. У 2023 році його затопили проливні дощі, в результаті чого учасники опинилися у величезному каламутному болоті.

