Сім тонн неспокою: у Києві показали інсталяцію "Black Cloud" для Burning Man 2025 7 червня 2025
Київ • УНН
У столиці презентували інсталяцію "Black Cloud", що представить Україну на Burning Man 2025. Це масштабна хмара з 45 менших хмар, що символізує загрози та має аудіо з вибухами.
Сьогодні на Софійській площі столиці відбулася презентація інсталяції "Black Cloud" — нового українського арт-об'єкту, який цього року представлятиме Україну на Burning Man 2025, передає УНН із посиланням на команду проєкту.
Деталі
"Black Cloud" — це масштабна повітряна інсталяція вагою 7 тонн, 30 метрів завдовжки, 17 завширшки та 15 метрів у висоту (розмірами 30×17×15 метрів). Її форма стилізована під дитячий малюнок грозової хмари — проста і водночас тривожна. Вона періодично оживає спалахами блискавки та гуркотом грому, попереджаючи світ бути готовим до викликів та небезпеки – Get Ready!
"Чорна Хмаринка" складається з 45 менших хмар, на пошив яких пішло 4 км чорної тканини.
Концепція інсталяції
"Black Cloud" символізує численні загрози — від глобальних криз до особистих викликів — які залишаються невисловленими або непоміченими, доки раптово не з’являються над головою. Ми надали їм форму, вагу й присутність. Це не декорація — це сигнал. Це розмова, яку потрібно почати до того, як стане запізно", — розповідає художник інсталяції Олексій Сай.
"Це не лише мистецький об’єкт, а й емоційна метафора сучасного стану світу: тривожна, нависаюча, гучна і водночас спокусливо м’яка за формою. Її присутність неможливо ігнорувати — як і запитання, що вона ставить".
Звуки грому, які лунають з неї — це не той грім, який звикли чути мешканці країн без війни. Аудіосупровід для "Чорної Хмаринки", в якості мистецького експерименту, створив український драм-енд-бейс продюсер Involver (раніше відомий як VovKING). Для нього він використав звуки з акустичного щоденника запорізького музиканта Дениса Васильєва (гурт Barabanza), в якому задокументовані російські військові злочини. В інсталяції використані звуки вибухів та обстрілів Запоріжжя, яке потерпає від різних видів російської зброї