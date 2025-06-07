Сім тонн неспокою: у Києві показали інсталяцію "Black Cloud" для Burning Man 2025 7 червня 2025

Сьогодні на Софійській площі столиці відбулася презентація інсталяції "Black Cloud" — нового українського арт-об'єкту, який цього року представлятиме Україну на Burning Man 2025, передає УНН із посиланням на команду проєкту.

Деталі

"Black Cloud" — це масштабна повітряна інсталяція вагою 7 тонн, 30 метрів завдовжки, 17 завширшки та 15 метрів у висоту (розмірами 30×17×15 метрів). Її форма стилізована під дитячий малюнок грозової хмари — проста і водночас тривожна. Вона періодично оживає спалахами блискавки та гуркотом грому, попереджаючи світ бути готовим до викликів та небезпеки – Get Ready!

"Чорна Хмаринка" складається з 45 менших хмар, на пошив яких пішло 4 км чорної тканини.

Концепція інсталяції

"Black Cloud" символізує численні загрози — від глобальних криз до особистих викликів — які залишаються невисловленими або непоміченими, доки раптово не з’являються над головою. Ми надали їм форму, вагу й присутність. Це не декорація — це сигнал. Це розмова, яку потрібно почати до того, як стане запізно", — розповідає художник інсталяції Олексій Сай.

"Це не лише мистецький об’єкт, а й емоційна метафора сучасного стану світу: тривожна, нависаюча, гучна і водночас спокусливо м’яка за формою. Її присутність неможливо ігнорувати — як і запитання, що вона ставить".