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Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня
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Сім тонн неспокою: у Києві показали інсталяцію "Black Cloud" для Burning Man 2025 7 червня 2025

Київ • УНН

 • 368 перегляди

У столиці презентували інсталяцію "Black Cloud", що представить Україну на Burning Man 2025. Це масштабна хмара з 45 менших хмар, що символізує загрози та має аудіо з вибухами.

Сім тонн неспокою: у Києві показали інсталяцію "Black Cloud" для Burning Man 2025

Сьогодні на Софійській площі столиці відбулася презентація інсталяції "Black Cloud" — нового українського арт-об'єкту, який цього року представлятиме Україну на Burning Man 2025, передає УНН із посиланням на команду проєкту.

Деталі

"Black Cloud" — це масштабна повітряна інсталяція вагою 7 тонн, 30 метрів завдовжки, 17 завширшки та 15 метрів у висоту (розмірами 30×17×15 метрів). Її форма стилізована під дитячий малюнок грозової хмари — проста і водночас тривожна. Вона періодично оживає спалахами блискавки та гуркотом грому, попереджаючи світ бути готовим до викликів та небезпеки – Get Ready!

"Чорна Хмаринка" складається з 45 менших хмар, на пошив яких пішло 4 км чорної тканини.

Концепція інсталяції

"Black Cloud" символізує численні загрози — від глобальних криз до особистих викликів — які залишаються невисловленими або непоміченими, доки раптово не з’являються над головою. Ми надали їм форму, вагу й присутність. Це не декорація — це сигнал. Це розмова, яку потрібно почати до того, як стане запізно",  — розповідає художник інсталяції Олексій Сай.

"Це не лише мистецький об’єкт, а й емоційна метафора сучасного стану світу: тривожна, нависаюча, гучна і водночас спокусливо м’яка за формою. Її присутність неможливо ігнорувати — як і запитання, що вона ставить".

Звуки грому, які лунають з неї — це не той грім, який звикли чути мешканці країн без війни. Аудіосупровід для "Чорної Хмаринки", в якості мистецького експерименту, створив український драм-енд-бейс продюсер Involver (раніше відомий як VovKING). Для нього він використав звуки з акустичного щоденника запорізького музиканта Дениса Васильєва (гурт Barabanza), в якому задокументовані російські військові злочини. В інсталяції використані звуки вибухів та обстрілів Запоріжжя, яке потерпає від різних видів російської зброї 

- повідомила команда проєкту.
Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

КультураКиїв
Україна
Запоріжжя
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