Семь тонн беспокойства: в Киеве показали инсталляцию "Black Cloud" для Burning Man 2025 7 июня 2025

Сегодня на Софийской площади столицы состоялась презентация инсталляции "Black Cloud" — нового украинского арт-объекта, который в этом году будет представлять Украину на Burning Man 2025, передает УНН со ссылкой на команду проекта.

Детали

"Black Cloud" — это масштабная воздушная инсталляция весом 7 тонн, 30 метров в длину, 17 в ширину и 15 метров в высоту (размерами 30×17×15 метров). Ее форма стилизована под детский рисунок грозовой тучи — простая и одновременно тревожная. Она периодически оживает вспышками молнии и грохотом грома, предупреждая мир быть готовым к вызовам и опасности – Get Ready!

"Черная Тучка" состоит из 45 меньших туч, на пошив которых ушло 4 км черной ткани.

Концепция инсталляции

"Black Cloud" символизирует многочисленные угрозы — от глобальных кризисов до личных вызовов — которые остаются невысказанными или незамеченными, пока внезапно не появляются над головой. Мы придали им форму, вес и присутствие. Это не декорация — это сигнал. Это разговор, который нужно начать до того, как станет поздно", — рассказывает художник инсталляции Алексей Сай.

"Это не только художественный объект, но и эмоциональная метафора современного состояния мира: тревожная, нависающая, громкая и одновременно соблазнительно мягкая по форме. Ее присутствие невозможно игнорировать — как и вопросы, которые она задает".