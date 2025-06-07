Семь тонн беспокойства: в Киеве показали инсталляцию "Black Cloud" для Burning Man 2025 7 июня 2025
Киев • УНН
В столице презентовали инсталляцию "Black Cloud", которая представит Украину на Burning Man 2025. Это масштабное облако из 45 меньших облаков, которое символизирует угрозы и имеет аудио со взрывами.
Сегодня на Софийской площади столицы состоялась презентация инсталляции "Black Cloud" — нового украинского арт-объекта, который в этом году будет представлять Украину на Burning Man 2025, передает УНН со ссылкой на команду проекта.
Детали
"Black Cloud" — это масштабная воздушная инсталляция весом 7 тонн, 30 метров в длину, 17 в ширину и 15 метров в высоту (размерами 30×17×15 метров). Ее форма стилизована под детский рисунок грозовой тучи — простая и одновременно тревожная. Она периодически оживает вспышками молнии и грохотом грома, предупреждая мир быть готовым к вызовам и опасности – Get Ready!
"Черная Тучка" состоит из 45 меньших туч, на пошив которых ушло 4 км черной ткани.
Концепция инсталляции
"Black Cloud" символизирует многочисленные угрозы — от глобальных кризисов до личных вызовов — которые остаются невысказанными или незамеченными, пока внезапно не появляются над головой. Мы придали им форму, вес и присутствие. Это не декорация — это сигнал. Это разговор, который нужно начать до того, как станет поздно", — рассказывает художник инсталляции Алексей Сай.
"Это не только художественный объект, но и эмоциональная метафора современного состояния мира: тревожная, нависающая, громкая и одновременно соблазнительно мягкая по форме. Ее присутствие невозможно игнорировать — как и вопросы, которые она задает".
Звуки грома, которые раздаются из нее — это не тот гром, который привыкли слышать жители стран без войны. Аудиосопровождение для "Черной Тучки", в качестве художественного эксперимента, создал украинский драм-н-бейс продюсер Involver (ранее известный как VovKING). Для него он использовал звуки из акустического дневника запорожского музыканта Дениса Васильева (группа Barabanza), в котором задокументированы российские военные преступления. В инсталляции использованы звуки взрывов и обстрелов Запорожья, которое страдает от различных видов российского оружия