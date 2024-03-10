Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Возросло количество жертв из-за массового отравления мясом черепахи на Занзибаре
Bloomberg: иностранные компании начали восстановление Украины
Stratolaunch успешно испытал гиперзвуковой многоразовый многоразовый планер Talon-A
Telegraph: дипломаты стран НАТО предложили подготовиться к выходу США из альянса
Apple разрабатывает ноутбук со складным дисплеем
США отразили массированный удар дронов хуситов
Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала представительница Чехии
Байден заявил, что готов выступить в парламенте Израиля по поводу войны в Газе
США заявили о возможных санкциях для австрийского Raiffeisen Bank из-за работы в России
Стало известно о тайной встрече Бориса Джонсона с президентом Венесуэлы
Популярные
Нардеп: Таганрогский авиазавод и самолет А-50, который был там на модернизации - уничтожены
Швеция впервые после вступления в НАТО совершила военный полет у границ России
Politico: Франция создает альянс стран для возможной отправки войск в Украину
Мемуары принца Гарри и Бритни Спирс номинировали на Британскую книжную премию
Захватчики намерены на оккупированных территориях наладить производство на одном из захваченных предприятий
Публикации
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
Возросло количество жертв из-за массового отравления мясом черепахи на Занзибаре
Девять человек, в том числе восемь детей, умерли и еще 78 были госпитализированы после употребления ядовитого мяса морской черепахи на Занзибаре.
Bloomberg: иностранные компании начали восстановление Украины
Иностранные компании из Австрии, Германии и Турции начали восстанавливать инфраструктуру в Украине, ожидая больших инвестиционных возможностей после завершения конфликта, сообщает Bloomberg.
Stratolaunch успешно испытал гиперзвуковой многоразовый многоразовый планер Talon-A
Компания Stratolaunch успешно испытала свой гиперзвуковой аппарат Talon-A, достигнув скорости около 5 Махов, с безопасным спуском, зажиганием двигателя, ускорением, устойчивым набором высоты и контролируемой посадкой на воду.
Telegraph: дипломаты стран НАТО предложили подготовиться к выходу США из альянса
Дипломаты НАТО предлагают готовиться к возможному выходу США из альянса в случае победы Дональда Трампа на следующих президентских выборах.
Apple разрабатывает ноутбук со складным дисплеем
Apple активно разрабатывает ноутбук MacBook со складным дисплеем диагональю 20,3 дюйма, производство которого планируется начать в 2027 году.
США отразили массированный удар дронов хуситов
Американские военные и коалиционные силы успешно отразили массированную атаку беспилотников Хути, сбив по меньшей мере 28 беспилотников без каких-либо повреждений американских, коалиционных или коммерческих кораблей.
Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала представительница Чехии
Кристина Пискова, 24-летняя студентка и модель из Чехии, победила на 71-м конкурсе красоты "Мисс Мира" в 2023 году.
Байден заявил, что готов выступить в парламенте Израиля по поводу войны в Газе
Байден заявил, что готов выступить в израильском парламенте по поводу войны в Газе.
США заявили о возможных санкциях для австрийского Raiffeisen Bank из-за работы в России
США угрожают австрийскому Райффайзен Банку санкциями за продолжение работы в России, утверждая, что он помогает российской армии.
Стало известно о тайной встрече Бориса Джонсона с президентом Венесуэлы
Борис Джонсон провел тайную встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе, чтобы обсудить войну в Украине.