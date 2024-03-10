Возросло количество жертв из-за массового отравления мясом черепахи на Занзибаре

Восемь детей и один взрослый умерли после того, как съели мясо морской черепахи на острове Пемба в архипелаге Занзибар возле Танзании. Еще 78 человек госпитализировали. Об этом пишет АР, передает УНН.

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Мясо черепахи считается деликатесом, но иногда приводит к пищевым отравлениям, иногда со смертельным исходом.

Лакари сообщил Associated Press, что лабораторные тесты подтвердили, что все жертвы ели мясо морской черепахи.

Власти Занзибара, который является полуавтономным регионом восточноафриканского государства Танзании, направили группу по ликвидации последствий стихийных бедствий, которая призвала людей избегать потребления морских черепах.

В Занзибаре массовое отравление мясом черепахи: восемь погибших, 78 госпитализированы