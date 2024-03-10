Зросла кількість жертв через масове отруєння м’ясом черепахи на Занзібарі
Київ • УНН
Дев'ять людей, зокрема вісім дітей, померли і ще 78 були госпіталізовані після вживання отруйного м'яса морської черепахи на Занзібарі.
Вісім дітей і один дорослий померли після того, як з'їли м'ясо морської черепахи на острові Пемба в архіпелазі Занзібар біля Танзанії. Ще 78 людей госпіталізували. Про це пише АР, передає УНН.
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М'ясо черепахи вважається делікатесом, але іноді призводить до харчових отруєнь, іноді зі смертельним результатом.
Лакарі повідомив Associated Press, що лабораторні тести підтвердили, що всі жертви їли м'ясо морської черепахи.
Влада Занзібару, який є напівавтономним регіоном східноафриканської держави Танзанії, направила групу з ліквідації наслідків стихійних лих, яка закликала людей уникати споживання морських черепах.
У Занзібарі масове отруєння м’ясом черепахи: вісім загиблих, 78 ушпиталені08.03.24, 23:48 • 35708 переглядiв