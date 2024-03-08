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У Занзібарі масове отруєння м’ясом черепахи: вісім загиблих, 78 ушпиталені

Київ • УНН

 • 35708 перегляди

Вісім дітей загинули і 78 людей були госпіталізовані після вживання отруйного м'яса морської черепахи на острові Панза в регіоні Південна Пемба на Занзібарі.

У Занзібарі масове отруєння м’ясом черепахи: вісім загиблих, 78 ушпиталені

Вісім дітей померли, а ще 78 людей потрапили до лікарні після того, як з’їли морську черепаху на острові Панза. Це регіон Південної Пемби у Занзібарі. Про це пишуть тамтешні журналісти, передає УНН.

Ми доставили 86 людей до лікарні Абдалла Мзее Мкоані, вісім з яких були дітьми, які вже померли. Інші перебувають у стабільному стані. Ми очікуємо результатів лабораторних досліджень, щоб підтвердити джерело інциденту.

- заявив керуючий районом Панза Хаджі Алі Шаалі.

Деталі

Окружний лікар Хаджі Бакарі заявив учора, що інцидент стався на острові 5 березня. До лікарні із підозрою на отруєння доставили 86 пацієнтів, вісім із них вже загинули.

За словами лікаря, спочатку пацієнти не хотіли пояснювати що є причиною їхньої хвороби. Тому медики взяли зразки аналізів та відправили їх до лабораторії для подальшого дослідження, щоб визначити причину проблеми.

Доктор Хаджі зауважив, що  смертельні випадки, через споживання м’яса черепах у Занзібарі фіксували й раніше. У 2021 році з аналогічними симптомами до лікарні потрапили й загинули сім осіб, у тому числі трирічна дитина.

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Попри те, що м'ясо черепахи вважається делікатесом серед жителів островів і прибережних районів Танзанії, влада заборонила його споживання через ризик токсичності.

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Довідково

Хелонітоксизм, тип харчового отруєння, може зробити м'ясо черепахи токсичним. Є припущення, що це відбувається через отруйні водорості, які їдять черепахи.

Дослідження показують, що це отруєння може мати важкі наслідки для дітей і людей похилого віку. В той час як дорослі здорові люди можуть не постраждати.

Про летальні випадки, пов'язані з вживанням м'яса черепахи, повідомлялося в інших частинах світу, включаючи Мадагаскар. Там загинули 19 людей, у тому числі дев'ятеро дітей. Також подібні інциденти сталися в Індонезії, Мікронезії та на островах Індійського океану в Індії.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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