У Занзібарі масове отруєння м’ясом черепахи: вісім загиблих, 78 ушпиталені

Вісім дітей померли, а ще 78 людей потрапили до лікарні після того, як з’їли морську черепаху на острові Панза. Це регіон Південної Пемби у Занзібарі. Про це пишуть тамтешні журналісти, передає УНН.

Ми доставили 86 людей до лікарні Абдалла Мзее Мкоані, вісім з яких були дітьми, які вже померли. Інші перебувають у стабільному стані. Ми очікуємо результатів лабораторних досліджень, щоб підтвердити джерело інциденту.