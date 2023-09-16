Викрав черепаху та зварив з неї суп: одеському "гурману" повідомили про підозру

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За даними слідства, інцидент стався у липні цього року у багатоквартирному будинку Хаджибейського району Одеси. Перебуваючи у спільній з сусідкою веранді, чоловік побачив у ванночці домашніх улюбленців жінки – двох красновухих американських черепах.

"Вирішивши приготувати собі екзотичну страву, містянин таємно викрав одну з тварин, кухонним молотком розбив їй панцир, зварив та з’їв", - йдеться в повідомленні.

Коли потерпіла виявила відсутність черепахи, то звернулася до поліції. Під слідства поліцейські встановили особу, причетну до зникнення тварини, та всі обставини злочину, і вилучили речові докази.

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"За наявності достатніх доказів, зібраних поліцейськими, слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у таємному викраденні чужого майна, тобто крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у жорстокому поводженні з твариною, яка належить до хребетних, що призвело до її загибелі... Відповідно до санкцій вказаних статей, максимальне покарання, яке загрожує чоловіку – позбавлення волі на строк до восьми років. Слідство триває", - повідомила заступниця начальника слідчого відділення територіального підрозділу поліції Анастасія Черненко.

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