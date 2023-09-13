У Києві лось потрапив під колеса автомобіля: патрульні врятували тварину
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Києві патрульні врятували лося, який вибіг на дорогу і потрапив під колеса автомобіля у Святошинському районі, повідомляє патрульна поліція Києва, передає УНН.
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Напередодні вночі охоронці порядку отримали виклик про ДТП у Святошинському районі. Прибувши на місце події, інспектори виявили пошкоджений автомобіль Volkswagen та 46-річного водія.
Водій повідомив, що під колеса його транспорту раптово вибіг лось, внаслідок чого і відбулось зіткнення.
Обстеживши прилеглу територію, неподалік від місця аварії, у лісосмузі, поліцейські помітили тварину, яка лежала на землі.Після цього, правоохоронці викликали на місце події працівників команди порятунку тварин, які забрали травмованого лося до спеціалізованого закладу.
“Ми сподіваємося на скоріше одужання тварини та якнайшвидше її повернення додому — у ліс”, - зазначили у поліції.
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