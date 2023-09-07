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Намагався продати рись: На Київщині викрили підпільного торговця червонокнижними тваринами

Намагався продати рись: На Київщині викрили підпільного торговця червонокнижними тваринами

Київ • УНН

 • 314478 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Київський області затримали чоловіка, який намагався продати червонокнижну рись через онлайн-платформу. Тварину було вилучено. Про це повідомляє поліція Київщини, пише УНН.

Цитата

«Привезли як котика в переносці за домовленістю. Зоозахисним організаціям, зокрема нашій URSA, не бракує роботи, щоб ще й нагадувати торговельним майданчика їх же правила роботи. Завдяки оперативній реакції Обухівського управління поліції Київщини тварину вилучено. На жаль, завдяки певним онлайн-платформам вони продаються й далі», - зазначають зоозахисники.

Деталі 

Правоохоронці Обухівщини спільно із зоозахисниками «URSA» провели оперативні заходи, під час яких, при продажі тваринки, викрили правопорушника та вилучили рись. Зловмисником виявився 36-річний житель столиці, який навіть не мав документів на представницю котячих.

Ба більше, поліція повідомляє, що чоловік чинив спротив та відмовлявся віддавати тварину.

Наразі тварину передано до відповідного центру тимчасового утримання.

Подальшу долю правопорушника вирішить суд.

Нагадаємо

У середу у Київській області сталася смертельна аварія. У центрі одного із сіл вантажівка, яка перевозила свиней, перекинулася на легковий автомобіль. Внаслідок цього водій легковика загинув.

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