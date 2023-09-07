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Пытался продать рысь: На Киевщине разоблачили подпольного торговца краснокнижными животными

Пытался продать рысь: На Киевщине разоблачили подпольного торговца краснокнижными животными

Киев • УНН

 • 314476 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Киевской области задержали мужчину, который пытался продать краснокнижную рысь через онлайн-платформу. Животное было изъято. Об этом сообщает полиция Киевщины, пишет УНН.

Цитата

«Привезли как котика в переноске по договоренности. Зоозащитным организациям, в частности нашей URSA, хватает работы, чтобы еще и напоминать торговым площадки их же правила работы. Благодаря оперативной реакции Обуховского управления полиции Киевщины животное изъято. К сожалению, благодаря определенным онлайн-платформам они продаются и дальше», - отмечают зоозащитники.

Детали 

Правоохранители Обуховщины совместно с зоозащитниками «URSA» провели оперативные мероприятия, во время которых, при продаже животного, разоблачили правонарушителя и изъяли рысь. Злоумышленником оказался 36-летний житель столицы, который даже не имел документов на представительницу кошачьих.

Более того, полиция сообщает, что мужчина оказывал сопротивление и отказывался отдавать животное.

Сейчас животное передано в соответствующий центр временного содержания.

Дальнейшую судьбу правонарушителя решит суд.

Напомним

В среду в Киевской области произошла смертельная авария. В центре одного из сел грузовик, который перевозил свиней, перевернулся на легковой автомобиль. В результате этого водитель легковушки погиб.

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