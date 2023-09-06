На Київщині фура зі свинями перекинулася на легковий автомобіль: водій легковика загинув

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Смертельна ДТП, як повідомляється, сталася сьогодні, 6 вересня, у селі на Білоцерківщині. За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля "ВАЗ" виїжджав з другорядної дороги на головну, на якій рухалася вантажівка, яка перевозила свиней. Внаслідок зіткнення вантажівка перекинулася на легковий автомобіль. Водій легковика, місцевий пенсіонер, загинув на місці, зазначив голова поліції Київщини.

На місці події працюють поліцейські Київщини, рятувальники та медики.

Також повідомляється, що свині, які перевозилися вантажівкою, не постраждали. Їх перевезли в безпечне місце.

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