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В Киеве лось попал под колеса автомобиля: патрульные спасли животное

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Киеве патрульные спасли лося, который выбежал на дорогу и попал под колеса автомобиля в Святошинском районе, сообщает патрульная полиция Киева, передает УНН.

Детали

Накануне ночью стражи порядка получили вызов о ДТП в Святошинском районе. Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили поврежденный автомобиль Volkswagen и 46-летнего водителя.

Водитель сообщил, что под колеса его транспорта внезапно выбежал лось, в результате чего и произошло столкновение.

Обследовав прилегающую территорию, неподалеку от места аварии, в лесополосе, полицейские заметили животное, которое лежало на земле. После этого, правоохранители вызвали на место происшествия работников команды спасения животных, которые забрали травмированного лося в специализированное учреждение.

“Мы надеемся на скорейшее выздоровление животного и скорейшее его возвращение домой — в лес”, - отметили в полиции.

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