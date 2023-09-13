В Киеве лось попал под колеса автомобиля: патрульные спасли животное
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Киеве патрульные спасли лося, который выбежал на дорогу и попал под колеса автомобиля в Святошинском районе, сообщает патрульная полиция Киева, передает УНН.
Детали
Накануне ночью стражи порядка получили вызов о ДТП в Святошинском районе. Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили поврежденный автомобиль Volkswagen и 46-летнего водителя.
Водитель сообщил, что под колеса его транспорта внезапно выбежал лось, в результате чего и произошло столкновение.
Обследовав прилегающую территорию, неподалеку от места аварии, в лесополосе, полицейские заметили животное, которое лежало на земле. После этого, правоохранители вызвали на место происшествия работников команды спасения животных, которые забрали травмированного лося в специализированное учреждение.
“Мы надеемся на скорейшее выздоровление животного и скорейшее его возвращение домой — в лес”, - отметили в полиции.
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