Похитил черепаху и сварил из нее суп: одесскому "гурману" сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении 40-летнему мужчине, который похитил у соседки красноухую пресноводную черепаху, а потом сварил ее и съел. Ему грозит лишение свободы до восьми лет, пишет УНН со ссылкой на сайт ГУНП в Одесской области.
Детали
По данным следствия, инцидент произошел в июле этого года в многоквартирном доме Хаджибейского района Одессы. Находясь в общей с соседкой веранде, мужчина увидел в ванночке домашних любимцев женщины – двух красноухих американских черепах.
"Решив приготовить себе экзотическое блюдо, горожанин тайно похитил одно из животных, кухонным молотком разбил ей панцирь, сварил и съел", - говорится в сообщении.
Когда потерпевшая обнаружила отсутствие черепахи, то обратилась в полицию. Во время следствия полицейские установили лицо, причастное к исчезновению животного, и все обстоятельства преступления, и изъяли вещественные доказательства.
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"При наличии достаточных доказательств, собранных полицейскими, следователи под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении в тайном похищении чужого имущества, то есть краже, совершенной в условиях военного положения, а также в жестоком обращении с животным, которое относится к позвоночным, что привело к его гибели... В соответствии с санкциями указанных статей, максимальное наказание, которое грозит мужчине – лишение свободы на срок до восьми лет. Следствие продолжается", - сообщила заместитель начальника следственного отделения территориального подразделения полиции Анастасия Черненко.
Напомним
Патрульная полиция Киева сообщила, что патрульные спасли лося, который выбежал на дорогу и попал под колеса автомобиля в Святошинском районе.