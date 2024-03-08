В Занзибаре массовое отравление мясом черепахи: восемь погибших, 78 госпитализированы

Восемь детей умерли, а еще 78 человек попали в больницу после того, как съели морскую черепаху на острове Панза. Это регион Южной Пембы в Занзибаре. Об этом пишут тамошние журналисты, передает УНН.

Мы доставили 86 человек в больницу Абдалла Мзее Мкоани, восемь из которых были детьми, которые уже умерли. Другие находятся в стабильном состоянии. Мы ожидаем результатов лабораторных исследований, чтобы подтвердить источник инцидента. - заявил управляющий районом Панза Хаджи Али Шаали.

Детали

Окружной врач Хаджи Бакари заявил вчера, что инцидент произошел на острове 5 марта. В больницу с подозрением на отравление доставили 86 пациентов, восемь из них уже погибли.

По словам врача, сначала пациенты не хотели объяснять что является причиной их болезни. Поэтому медики взяли образцы анализов и отправили их в лабораторию для дальнейшего исследования, чтобы определить причину проблемы.

Доктор Хаджи отметил, что смертельные случаи из-за потребления мяса черепах в Занзибаре фиксировали и раньше. В 2021 году с аналогичными симптомами в больницу попали и погибли семь человек, в том числе трехлетний ребенок.

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Несмотря на то, что мясо черепахи считается деликатесом среди жителей островов и прибрежных районов Танзании, власти запретили его потребление из-за риска токсичности.

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Справочно

Хелонитоксизм, тип пищевого отравления, может сделать мясо черепахи токсичным. Есть предположение, что это происходит из-за ядовитых водорослей, которые едят черепахи.

Исследования показывают, что это отравление может иметь тяжелые последствия для детей и пожилых людей. В то время как взрослые здоровые люди могут не пострадать.

О летальных случаях, связанных с употреблением мяса черепахи, сообщалось в других частях мира, включая Мадагаскар. Там погибли 19 человек, в том числе девять детей. Также подобные инциденты произошли в Индонезии, Микронезии и на островах Индийского океана в Индии.