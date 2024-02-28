В Хмельницкой области вспышка кишечной инфекции: заболели 12 человек, которые ели "Цезарь"

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
  •  59184 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
  •  100438 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
  •  106362 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
  •  108935 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
  •  107851 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
27.02.24  •  143657 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
27.02.24  •  168453 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  156796 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  173132 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  185519 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В Хмельницкой области вспышка кишечной инфекции: заболели 12 человек, которые ели "Цезарь"

В Хмельницкой области вспышка кишечной инфекции: заболели 12 человек, которые ели "Цезарь"

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 18:11  •  5987 просмотра

Read in English

12 человек, которые ели салат "Цезарь" в местном заведении общественного питания в Хмельницкой области, заболели кишечной инфекцией.

В Хмельницкой области произошла вспышка кишечной инфекции среди взрослых. Заболели 12 человек, которые посещали одно из местных заведений общественного питания и пробовали там салат "Цезарь". Об этом сообщает центр общественного здоровья Минздрава, передает УНН.

На сегодня 10 больных госпитализированы в медицинские учреждения, они находятся в состоянии средней тяжести. Два человека от госпитализации отказались и находятся на амбулаторном лечении. Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением салата "Цезарь", лабораторные исследования продолжаются.

- сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

Детали

Отмечается, что у всех больных наблюдалась повышенная температура, тошнота, многократная рвота и диарея.

Специалисты Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней начали эпидемиологическое расследование этой вспышки. В частности они уже провели бактериологическое обследование, отобрали пробы пищевых продуктов, воды и смывов.

Также организовано медицинское наблюдение за контактными лицами в домашних очагах всех пострадавших.

Глава Минздрава рассказал о подготовке Украины к возможным пандемиям инфекционных болезней, в том числе и болезни Х24 января 2024, 14:55 • 21549 просмотров

Дополнительно

В Минздраве напомнили, что острые кишечные инфекции являются контактным заболеванием, которое передается через употребление зараженной пищи и воды, во время купания в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы быта.

Медики также отметили, что избежать острых кишечных инфекций поможет выполнение простых правил:

-        соблюдайте гигиену рук;

-        мойте пищу под проточной водой;

-        термически обрабатывайте пищу;

-        не покупайте соленую и вяленую рыбу на стихийных рынках;

-        не покупайте готовую пищу в местах, где ненадлежащим образом хранят продукты;

-        храните в холодильнике сырые продукты и приготовленную пищу отдельно;

-        высушивайте посуду после ее мытья;

-        кипятите воду, если сомневаетесь в ее качестве.

Напомним

В начале февраля в Киеве гости одного из столичных отелей сообщили о заболевании острой кишечной инфекцией. По данным ГУ "Киевский городской ЦКПХ Минздрава" в больницы тогда попали по меньшей мере шесть человек.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Здоровье
У Хмельницькій області спалах кишкової інфекції: захворіли 12 людей, які куштували "Цезар"
An outbreak of intestinal infection in Khmelnytsky region: 12 people who tasted Caesar's became ill
Новости по теме

В Хмельницкой области вспышка кишечной инфекции: заболели 12 человек, которые ели "Цезарь"

12 человек, которые ели салат "Цезарь" в местном заведении общественного питания в Хмельницкой области, заболели кишечной инфекцией.

Здоровье •   •  5987 просмотра
В Хмельницкой области вспышка кишечной инфекции: заболели 12 человек, которые ели "Цезарь"

В МВД рассказали о мошенниках, которые звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда

Мошенники звонят пенсионерам-переселенцам, представляясь представителями Пенсионного фонда, и просят предоставить банковские реквизиты якобы для подтверждения личности и продолжения выплат, но Пенсионный фонд предупреждает, что это мошенничество и они не запрашивают такую информацию.

Общество •   •  7630 просмотра
В МВД рассказали о мошенниках, которые звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда

Кулеба обсудил военную поддержку Украины с главой МИД Франции

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим французским коллегой усиление поддержки Сил обороны Украины и поблагодарил Францию за ее лидерство в формировании коалиции по предоставлению дальнобойного вооружения.

Война •   •  12572 просмотра
Кулеба обсудил военную поддержку Украины с главой МИД Франции

Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии: о чем говорили

Президент Зеленский и премьер-министр Хорватии Пленкович обсудили потенциальные соглашения между украинскими и хорватскими частными компаниями в сфере разминирования, спасательного оборудования и производства беспилотников.

Война •   •  14265 просмотра
Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии: о чем говорили

Пентагон рассматривает возможность военной помощи Украине из своего арсенала, но это может навредить армии США - CNN

Пентагон рассматривает возможность использования оставшихся 4 миллиардов долларов, выделенных на военную помощь, для поддержки сил обороны Украины, поскольку Сенат задерживает одобрение дальнейшей финансовой помощи.

Война •   •  14066 просмотра
Пентагон рассматривает возможность военной помощи Украине из своего арсенала, но это может навредить армии США - CNN

Россияне обстреляли Херсон, есть раненый

Российская армия вечером обстреляла жилые кварталы Херсона, в результате чего 32-летний мужчина получил осколочное ранение плеча.

Война •   •  12332 просмотра
Россияне обстреляли Херсон, есть раненый

Во французском Ла-Манше перевернулась лодка с мигрантами, количество жертв неизвестно - Reuters

Небольшая лодка с мигрантами перевернулась в Ла-Манше 28 февраля. Власти расследуют инцидент, но пока не сообщают о количестве жертв.

Криминал и ЧП •   •  11197 просмотра
Во французском Ла-Манше перевернулась лодка с мигрантами, количество жертв неизвестно - Reuters

В течение дня враг 12 раз атаковал Никопольщину, повреждены дома, линии электропередач, автомобили - ОВА

В течение дня российские войска 12 раз атаковали Никопольский район в Украине, повредив жилые дома, инфраструктуру и транспортные средства, а также убив одного человека.

Война •   •  14912 просмотра
В течение дня враг 12 раз атаковал Никопольщину, повреждены дома, линии электропередач, автомобили - ОВА

"Проблема Приднестровья не нова. Это создает риск российской провокации" - Туск

Напряженность в пророссийском сепаратистском регионе Приднестровья в Молдове создает риски дальнейших российских провокаций, считает премьер-министр Польши Дональд Туск.

Война •   •  13972 просмотра
"Проблема Приднестровья не нова. Это создает риск российской провокации" - Туск

Госдума рассмотрит просьбу Приднестровья о помощи в условиях экономической блокады Молдовы

Государственная Дума россии рассмотрит обращение Приднестровья к россии с просьбой о помощи из-за экономической блокады сепаратистского региона со стороны Молдовы.

Война •   •  16350 просмотра
Госдума рассмотрит просьбу Приднестровья о помощи в условиях экономической блокады Молдовы