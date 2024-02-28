В Хмельницкой области вспышка кишечной инфекции: заболели 12 человек, которые ели "Цезарь"

В Хмельницкой области произошла вспышка кишечной инфекции среди взрослых. Заболели 12 человек, которые посещали одно из местных заведений общественного питания и пробовали там салат "Цезарь". Об этом сообщает центр общественного здоровья Минздрава, передает УНН.

На сегодня 10 больных госпитализированы в медицинские учреждения, они находятся в состоянии средней тяжести. Два человека от госпитализации отказались и находятся на амбулаторном лечении. Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением салата "Цезарь", лабораторные исследования продолжаются. - сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

Детали

Отмечается, что у всех больных наблюдалась повышенная температура, тошнота, многократная рвота и диарея.

Специалисты Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней начали эпидемиологическое расследование этой вспышки. В частности они уже провели бактериологическое обследование, отобрали пробы пищевых продуктов, воды и смывов.

Также организовано медицинское наблюдение за контактными лицами в домашних очагах всех пострадавших.

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В Минздраве напомнили, что острые кишечные инфекции являются контактным заболеванием, которое передается через употребление зараженной пищи и воды, во время купания в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы быта.

Медики также отметили, что избежать острых кишечных инфекций поможет выполнение простых правил:

- соблюдайте гигиену рук;

- мойте пищу под проточной водой;

- термически обрабатывайте пищу;

- не покупайте соленую и вяленую рыбу на стихийных рынках;

- не покупайте готовую пищу в местах, где ненадлежащим образом хранят продукты;

- храните в холодильнике сырые продукты и приготовленную пищу отдельно;

- высушивайте посуду после ее мытья;

- кипятите воду, если сомневаетесь в ее качестве.

Напомним

В начале февраля в Киеве гости одного из столичных отелей сообщили о заболевании острой кишечной инфекцией. По данным ГУ "Киевский городской ЦКПХ Минздрава" в больницы тогда попали по меньшей мере шесть человек.