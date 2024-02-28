В Хмельницкой области вспышка кишечной инфекции: заболели 12 человек, которые ели "Цезарь"
Киев • УНН
12 человек, которые ели салат "Цезарь" в местном заведении общественного питания в Хмельницкой области, заболели кишечной инфекцией.
В Хмельницкой области произошла вспышка кишечной инфекции среди взрослых. Заболели 12 человек, которые посещали одно из местных заведений общественного питания и пробовали там салат "Цезарь". Об этом сообщает центр общественного здоровья Минздрава, передает УНН.
На сегодня 10 больных госпитализированы в медицинские учреждения, они находятся в состоянии средней тяжести. Два человека от госпитализации отказались и находятся на амбулаторном лечении. Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением салата "Цезарь", лабораторные исследования продолжаются.
Детали
Отмечается, что у всех больных наблюдалась повышенная температура, тошнота, многократная рвота и диарея.
Специалисты Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней начали эпидемиологическое расследование этой вспышки. В частности они уже провели бактериологическое обследование, отобрали пробы пищевых продуктов, воды и смывов.
Также организовано медицинское наблюдение за контактными лицами в домашних очагах всех пострадавших.
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Дополнительно
В Минздраве напомнили, что острые кишечные инфекции являются контактным заболеванием, которое передается через употребление зараженной пищи и воды, во время купания в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы быта.
Медики также отметили, что избежать острых кишечных инфекций поможет выполнение простых правил:
- соблюдайте гигиену рук;
- мойте пищу под проточной водой;
- термически обрабатывайте пищу;
- не покупайте соленую и вяленую рыбу на стихийных рынках;
- не покупайте готовую пищу в местах, где ненадлежащим образом хранят продукты;
- храните в холодильнике сырые продукты и приготовленную пищу отдельно;
- высушивайте посуду после ее мытья;
- кипятите воду, если сомневаетесь в ее качестве.
Напомним
В начале февраля в Киеве гости одного из столичных отелей сообщили о заболевании острой кишечной инфекцией. По данным ГУ "Киевский городской ЦКПХ Минздрава" в больницы тогда попали по меньшей мере шесть человек.
В Хмельницкой области вспышка кишечной инфекции: заболели 12 человек, которые ели "Цезарь"
12 человек, которые ели салат "Цезарь" в местном заведении общественного питания в Хмельницкой области, заболели кишечной инфекцией.
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